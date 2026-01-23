El litoral cántabro seguirá todo el fin de semana en aviso naranja por oleaje

Archivo - Oleaje en Cantabria - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El litoral de Cantabria estará todo este fin de semana en aviso naranja (peligro importante) por oleaje, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El sábado se prevé mar combinada del oeste o noroeste de 5 a 7 metros y vientos del oeste o suroeste de 50 a 61 km/hora, que podrían llegar a los 74 km/h por la tarde.

El aviso por fenómenos costeros adversos se extenderá también durante toda la jornada del domingo, con previsión de viento del oeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8) y mar combinada del oeste o noroeste de 6 a 8 metros.