Llevan al Defensor del Pueblo recuperar la tercera enfermera en quirófano de noche del Hospital de Laredo

Registradas en el Parlamento más de 7.000 firmas de apoyo

SANTANDER, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colectivo 'Una enfermera más' ha registrado este jueves en el Parlamento de Cantabria las más 7.000 firmas recogidas en apoyo a la recuperación de la tercera enfermera en quirófano en el turno de noche del Hospital de Laredo, y ha avanzado que irá "a la Consejería, al Servicio Cántabro de Salud y al Defensor del Pueblo" para reclamarlo.

"No podemos permitir que un servicio que cubría sus necesidades y que funcionaba correctamente se desmorone", ha defendido la portavoz, María Ángeles Terán, una de las enfermeras del bloque quirúrgico del Hospital de Laredo, que ha destacado que más de 7.000 personas "han entendido que esta necesidad hay que cubrirla" y ha trasladado que están "esperanzadas" de que se las escuche.

Terán ha abogado por "trabajar juntos para ofrecer una mejor atención y el mejor servicio sanitario a la población", una "necesidad fundamental" que en esta zona oriental "se está vulnerando poco a poco", ha indicado en declaraciones a la prensa.

"Hemos visto a la gente enfadada, cansada, triste por la situación del hospital. No podemos permitir que un servicio que cubría sus necesidades y que funcionaba correctamente se desmorone", ha defendido la portavoz, que ha aseverado que "l modelo organizativo actual, tras varios meses instaurado, "no ha funcionado" y "no se ha cubierto adecuadamente las necesidades diarias".

En concreto, ha detallado que la tercera enfermera, por las características de este hospital comarcal, hacía que la logística de la atención urgente por la noche fuera "mejor, de mayor calidad y más relajada", porque en ese turno en el que no hay personal se cubren "otros servicios" como reanimación y esterilización, lo que "permitía podernos manejar adecuadamente".

Sin embargo, con las nuevas características y la nueva organización "se están viendo pequeñas necesidades que no están cubiertas adecuadamente".

Terán ha apuntado que esta situación ha sido trasladada a la Gerencia en los últimos escritos que el colectivo ha entregado en septiembre y que "aún no han sido contestados".

La portavoz ha indicado que el sistema sanitario aporta "un valor" a la sociedad y "que hay que tomar acciones que sumen, no que resten".

Por ello, las enfermeras han registrado las firmas de apoyo en el Parlamento y han avanzado que irán "a la Consejería, al Servicio Cántabro de Salud y al Defensor del Pueblo".

Terán ha recordado que este movimiento comenzó el 1 de febrero tras la decisión "unilateral" de la Gerencia del hospital de "recortar" una enfermera en el turno de noche en el bloque quirúrgico, que pasaron de ser tres a dos.

Una nueva organización que obedece a la necesidad de aumentar un quirófano más en la programada de mañana, que en la actualidad "sigue sin funcionar", ha subrayado.

EL PRC PIDE LA COMPARECENCIA DEL GERENTE

Por su parte, el Grupo Parlamentario Regionalista ha pedido la comparecencia en comisión del gerente del Hospital Comarcal de Laredo.

"Esta falta de la tercera enfermera de quirófano es una más con respecto a todo lo que ocurre con la falta de traumatólogos, no se reducen las listas de espera y hay problemas graves para atender a toda la población de la zona oriental en el hospital", ha denunciado la candidata del PRC a la Presidencia autonómica en las elecciones de 2027, Paula Fernández.

Mientras que el Grupo Socialista, que comparte "todas" las demandas del colectivo de enfermeras de quirófano, ha advertido que el Hospital de Laredo está "en caída libre".

"Necesita ayuda, necesita medidas en positivo y, sobre todo, necesita gestión", ha aseverado el diputado y exconsejero de Sanidad, Raúl Pesquera, que ha subrayado que "el plan de difícil cobertura no está funcionando".