La localidad valluca de Espinosa de Bricia inaugura su nuevo centro comunitario - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha inaugurado este viernes el nuevo centro comunitario de Espinosa de Bricia, en Valderredible, cuya rehabilitación ha supuesto una inversión de 44.000 euros.

Esta partida se enmarca en el ámbito de subvenciones concedidas al final de la pasada legislatura al Ayuntamiento de Valderredible por importe de casi 200.000 euros para rehabilitar edificios o locales para la creación de tres centros comunitarios en el municipio, ha informado el Gobierno.

Gómez del Río ha destacado la importancia de los centros comunitarios para promover actividades que hagan frente a la soledad no deseada y el aislamiento social, y que fomenten el envejecimiento activo, la longevidad saludable y la prevención de situaciones de dependencia.

En este sentido ha asegurado que "la Consejería apuesta decididamente por atajar la soledad no deseada en todos los municipios, especialmente en aquellos que se encuentran en riesgo de despoblamiento, en los que los vecinos tienen más dificultades para encontrar apoyo social".

Entre las medidas puestas en marcha ha incluido la dinamización de los centros comunitarios municipales como recursos que ofrezcan a las personas mayores actividades de promoción y participación social en sus entornos más próximos, creen espacios de encuentro, favorezcan el mantenimiento de relaciones sociales y mejoren la calidad de vida de los vecinos.

También se ha referido al objetivo de programar actividades que mantengan activo el proyecto de vida de las personas mayores, haciéndoles partícipes de las actividades a desarrollar en cada centro.

Además del centro de Espinosa de Bricia, Inclusión Social ha subvencionado las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en edificios públicos de San Cristóbal del Monte y de Villota de Elines para la creación de centros comunitarios en estas localidades.

Estos trabajos, que se encuentran en ejecución, cuentan con una inversión de casi 81.400 euros y de 68.000 euros, respectivamente.

En la inauguración, la consejera ha estado acompañada por el alcalde de Valderredible, Fernando Fernánez; y el director general de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no Deseada, Eduardo Rubalcaba.