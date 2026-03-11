Localizados en Santander seis conductores positivos en drogas en dos horas y media

Archivo - Policía Local. - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha localizado en distintas calles de Santander a seis conductores positivos en drogas en dos horas y media, entre las 17.30 y las 20.00 de este martes, a los que ha incoado expediente administrativo.

En concreto, el conductor de un patinete eléctrico, de 28 años, fue interceptado en la calle Antonio López tras una infracción de tráfico y en la prueba de drogas dio positivo en THC; y el de una motocicleta, de 48 años, fue localizado en la calle Montevideo y dio positivo en cocaína.

En otro control en el Paseo de Altamira sorprendieron al conductor de un turismo, de 50 años, que había consumido cocaína; y en un control en la calle Torremar, interceptaron al conductor de un coche, de 43 años, que positivo en THC, y al de una motocicleta, de 49 años, en cocaína.

Finalmente, en otro control en la calle Rostrío, dio positivo en cocaína y THC el conductor, de 30 años, de un turismo.