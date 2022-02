Lombó dice que comunidad educativa cumplirá no llevar mascarilla en el patio aunque habrá "quien opine de otra manera"

La consejera avanza que el curso acabará todavía con medidas Covid porque aún "hay que tener cuidado"

SANTANDER, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de Cantabria, Marina Lombó, se ha mostrado convencida de que la comunidad educativa cumplirá el decreto que elimina la obligatoriedad de llevar mascarilla en el exterior, por ejemplo en el patio del colegio, aunque habrá "quien opine de otra manera".

La titular de Educación se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre si existe preocupación por la eliminación de la mascarilla en los patios escolares ante la tasa baja de vacunación de los niños de Infantil y Primaria, donde la inoculación alcanza el 60,5% pero la inmunización solo el 4,1%.

Cuestionada al respecto, Lombó ha recordado que comunidad educativa lleva sometida durante dos años a cambios permanentes, "donde se ha demostrado su buen hacer adaptándose y cumpliendo las normas. Por lo tanto, habrá de todo, pero no me cabe duda que lo que van a aplicar es lo que se les remite desde la Consejería, que es no usar mascarilla en exteriores".

Hoy se ha publicado el decreto que regula la modificación del uso de la mascarilla y una vez que Salud Publica ha indicado a la Consejería de Educación "cómo se tenía que aplicar", la administración educativa ha remitido una circular a todos los centros de Cantabria y a todos los sectores del ámbito educativo para la aplicación de la norma que elimina la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores.

"Estoy segura que lo cumplirán", ha afirmado Lombó, quien, no obstante, ha reconocido que "individualidades habrá como en todos los sectores, quien opina de una manera y de otra, pero siempre ha cumplido la comunidad educativa".

Además, a lo largo del día, Cantabria adaptará el protocolo Covid de los centros, aunque no es necesario porque la medida está establecida en una norma de rango superior, ha recordado Lombó.

"Por lo tanto, a partir de mañana, los alumnos de nuestros centros que salgan al patio estarán exentos de llevar mascarilla", ha remarcado, apuntado que el resto del protocolo no se modifica, por lo que la mascarilla sí continuará siendo obligatoria en el interior de los centros.

Respecto al descenso de la incidencia en los centros, ahora en 1,3%, lejos del pico de más del 4% que se alcanzó el 24 de enero, la consejera se ha mostrado esperanzada de que la situación "vaya evolucionando" como lo ha hecho en los centros de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, donde la vacuna ha posibilitado un efecto "mucho menor" en esta sexta ola.

Casi el 94% de los jóvenes entre 12 y 19 años está inmunizado en Cantabria, mientras en Infantil y Primaria "va acercándose a un porcentaje muy elevado y a empezar ahora con la segunda dosis", ha recordado.

EL CURSO ACABARÁ CON MEDIDAS COVID

Respecto a una posible flexibilización de las medidas Covid en los centros educativos este mismo curso, Lombó no lo ha descartado si bien ha avanzado que el año académico acabará todavía con ellas porque "aunque las cosas vayan a mejor hay que tener cuidado".

"Así empezamos el curso, con un protocolo muy riguroso, con la esperanza de poder concluir en enero con todas las medidas de refuerzo. Empezamos hasta con los mismos recursos humanos pensado que al final de trimestre se pudieran suavizar y ya en diciembre acordamos que iban a seguir todas las medidas; somos cautelosos", ha dicho.

La consejera ha reconocido que se trata de un tema "muy delicado" pues implica a "muchísimos alumnos en edades muy tempranas", por lo que toda medida que se implemente tiene que estar "muy pensada y consensuada con la comunidad educativa".

"Podremos ir flexibilizando", ha comentado, y ha recordado que ya se han rebajado ciertas restricciones "a pesar de las dificultades", como la convivencia en los recreos, las actividades extraescolares o las salidas. "A pesar de las dificultades, se está intentando ir normalizando la vida de los centros educativos", ha subrayado.

Lombó se ha pronunciado así a preguntas de la prensa antes de asistir a la presentación de la Feria de Enseñanzas Artísticas de Cantabria.