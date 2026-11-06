Louzán (RFEF): "Vamos a intentar hacer el mejor Mundial de la historia"

Archivo - El presidente de la RFEF, Rafael Louzán.- Archivo - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

España aspira a que el Mundial 2030 de Fútbol, que organiza junto a Portugal y Marruecos, sea "el mejor de la historia": "Queremos hacerlo bien", ha dicho en Santander el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, que espera que La Roja pueda revalidar el título logrado este año.

Louzán ha indicado que miembros de la FIFA están visitando este viernes distintas sedes del territorio nacional que aspiran a albergar partidos del Mundial.

Ha destacado que la cita de 2030 es "el Mundial del centenario", en el que se conmemoran los cien años de la primera Copa del Mundo de Fútbol.

Por lo tanto, quieren "hacerlo bien" y esperan poder volver a repetir la victoria de la Copa del Mundo de 2026 que, además, siendo organizadores "nos vendría realmente muy bien".

LA MAYORÍA DE LOS JUGADORES, EN EL MUNDIAL DE 2030

"Vamos a trabajar para ello, tenemos miembros para ello, tenemos un seleccionador hasta el 2032 y tenemos unos jugadores que, de alguna manera, están muy comprometidos precisamente con eso y que, la mayoría de ellos, seguramente estarán también en ese Mundial", ha dicho.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha hecho estas declaraciones durante la inauguración de la exposición 'Reyes del mundo' en la capital cántabra, en la que se exhibe la Copa del Mundo de Fútbol 2026.