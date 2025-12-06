Las ludotecas de Santander ofertan 24 talleres para las familias entre los meses de enero y febrero

Archivo - Ludoteca de Santander.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La red de ludotecas municipales del Ayuntamiento de Santander ofrecerá un total de 24 talleres diferentes para los más pequeños durante los meses de enero y febrero.

En ellos, que se desarrollarán entre el 12 de enero y el 28 de febrero en seis ludotecas, los pequeños podrán aprender a hacer mini-croissants, hojaldres rellenos, nuggets veganos o muffins, así como a jugar a experimentos o con luces.

Esta nueva programación persigue fomentar la creatividad y el juego entre los más pequeños, e implicar a las familias en actividades conjuntas que favorecen la convivencia intergeneracional, según ha explicado en nota de prensa la concejala de Familia, Zulema Gancedo.

Habrá 20 talleres flash. Comenzarán el lunes 12 de enero en Tabacalera con 'Exploradores en el fondo marino' que también se celebrará el 11 de febrero.

Además, el viernes 23 de enero y el miércoles 25 de febrero en Tabacalera también será el taller 'Hojaldres rellenos'.

En Numancia, el martes 13 de enero y el jueves 5 de febrero tendrá lugar 'Laboratorio de trasvases', mientras que en Nueva Montaña el miércoles 14 de enero y el lunes 2 de febrero habrá 'Phoskitos caseros'.

Igualmente en Nueva Montaña, el lunes 26 de enero y el viernes 27 de febrero será 'La pared es el lienzo'.

Por su parte, Cueto acogerá el jueves 15 de enero y el martes 10 de febrero 'Jugando con arena cinética' y 'Sabrosos muffins' el martes 27 de enero y el jueves 26 de febrero.

En Cazoña, se celebrará el taller 'Mini croissants' el viernes 16 de enero y el jueves 12 de febrero y estos talleres finalizarán en la ludoteca Callealtera el lunes 19 de enero y viernes 6 de febrero con 'Jugando con luces' y 'Nuggets veganos' el miércoles 28 de enero y el lunes 23 de febrero.

La segunda propuesta para los próximos meses son los talleres en familia. Serán un total de cuatro y se celebrarán en las ludotecas de Cazoña y Numancia.

Así, el sábado 17 de enero y el sábado 14 de febrero tendrá lugar 'Trenes' en Numancia mientras que en Cazoña el sábado 24 de enero y el 28 de febrero se celebrará 'Experimentos'.

Las familias que deseen más información pueden encontrarla en la web: www.redludotecassantander.com