Luis Cubría, nuevo director ejecutivo de operaciones y talento de Cantur

Luis Cubría - GOBIERNO

SANTANDER, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Luis Cubría Falla ha sido nombrado nuevo director ejecutivo de operaciones y Talento de Cantur, la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, tras superar el proceso de selección convocado por la empresa pública el pasado 29 de julio para ocupar esta plaza directiva que estaba vacante, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Natural de Santander (1968), Luis Cubría es licenciado en Derecho y diplomado en la especialidad Jurídico-Económica por la Universidad de Deusto. Cuenta con un posgrado MBA en administración de empresas por el IESE de Barcelona. Hasta la fecha ha sido gerente del Plan de Sostenibilidad Turística del Ayuntamiento de Comillas.

El Ejecutivo destaca que Cubría es "un profesional de reconocido prestigio" en la planificación turística del sector público y que ha asesorado al Gobierno de Cantabria desde 2012 en varios proyectos en la materia, como el Plan de Marketing Turístico regional, la estrategia de España Verde o la hoja de ruta del Turismo de Cruceros.

Ha trabajado como asesor para otras administraciones regionales como las de Castilla y León y País Vasco, así como para entidades locales como los ayuntamientos de Santander, Bilbao, San Sebastián, Noja, Comillas o Liérganes.

Cuenta además con amplia experiencia en el sector privado, incluidos puestos de senior manager en PwC Consultants y Hicks Consulting Group, con más de 30 años en proyectos de transformación en sectores como la energía, telecomunicaciones, consumo, salud e implantación de software y nuevas tecnologías.

Es articulista colaborador en varios medios de comunicación y un "apasionado" del turismo de naturaleza y cultural. Y ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Museo de la Real Fábrica de Artillería de la Cavada.