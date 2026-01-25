Archivo - Lunada, Estacas de Trueba, Palombera y Alto Campoo requieren el uso de cadenas - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los puertos de Lunada (Ca-643), Palombera (CA-280) y Estacas de Trueba (CA-631) y la carretera de acceso a la Estación de esquí y montaña Alto Campoo (CA-183) tienen restringidos sus tráficos únicamente a vehículos con cadenas por la presencia de nieve y/o hielo, así como el puerto de La Matanela (Ca-633) requiere precaución y uso de cadenas.

Estas vías de la red secundaria de Cantabria tienen afectados ambos sentidos de los siguientes tramos: del kilómetro 10 al 42,5, en el caso de CA-280; del 9 al 14, en la CA-631; del 8 al 14, en la CA-643; del 13 al 23,4, en la CA-183; y del 1 al 13,2, en la CA-633.

Además, todas estas vías se ven afectadas por el aviso amarillo por vientos que vive todo el interior de Cantabria, en el marco de la borrasca 'Ingrid'.