El Madrid se da un baño de masas en su llegada a Santander quince años después

Kylian Mbappé firma autógrafos a los aficionados madridistas en su llegada al aeropuerto de Santander. - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS

SANTANDER 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas reciben a la expedición del Real Madrid, que ha llegado al Aeropuerto Seve Ballesteros de Santander alrededor de las 20.05 horas.

Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Yan Diomandé y Thibaut Courtois han sido los más aclamados por una afición que vuelve a ver a su equipo en la capital cántabra quince años después.

En aquella ocasión, también con el técnico portugués, José Mourinho, en el banquillo blanco, el encuentro finalizó 0-0.

Los futbolistas blancos se han acercado a donde sus hinchas a firmar camisetas, fotografías y cromos, además de hacerse 'selfies' antes de partir al Hotel Real, donde se concentrarán hasta la hora de partir hacia Los Campos de Sport.

De la plantilla merengue han viajado todos los futbolistas disponibles, es decir, se han quedado en la capital el sancionado Vinicius Junior, y los lesionados Mendy, Asencio, Fede Valverde y Rodrygo.

El encuentro, ante un Real Racing Club que no conoce la derrota en su feudo, será mañana, domingo, a las 16.15 horas.