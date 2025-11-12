La Magdalena acogerá el campeonato de España de campo a través para personas con discapacidad intelectual - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campa de La Magdalena acogerá el sábado 22 de noviembre las pruebas del campeonato de España de campo a través para personas con discapacidad intelectual, una competición que reunirá a más de 170 deportistas de 10 comunidades autónomas.

Se disputarán diferentes pruebas, tanto en categoría masculina como femenina, y en distintos niveles, que van desde sub 14 hasta absolutos, de 60 años, y en recorridos con distancias que van desde los 1.000 a los 5.000 metros, en función de las edades.

Así lo han presentado la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la directora general de Cantur, Inés Mier; el representante de la Federación Española de Deportes para Discapacitados, Fernando Diestro; el presidente de la Federación Cántabra de Deportes para Discapacitados, Rafael Rovira; y la concejala de Deportes, Beatriz Pellón.

La alcaldesa ha señalado que es "una magnífica oportunidad para mostrar nuestro apoyo al deporte inclusivo y a todas las actividades deportivas que contribuyen a favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, y, especialmente, en la práctica del deporte".

Igual ha destacado la relevancia de este evento deportivo para Santander por su nivel de competición nacional y, sobre todo, por su carácter inclusivo. "Es muy importante ser anfitriones de este importante evento, que es un ejemplo del valor del deporte como herramienta para derribar barreras sociales y como espacio de igualdad de oportunidades", ha afirmado.

Asimismo, ha felicitado a la Federación Española y a la Federación Cántabra de Deporte para Discapacitados "por su labor en la organización y promoción de iniciativas que, por un lado, generan los beneficios que conlleva toda la práctica deportiva, y, por otro, actúan como estrategias de normalización y sensibilización para impulsar la integración y la convivencia social entre personas".