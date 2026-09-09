Majo G. Polanco propone en el MAS reflexionar sobre la necesidad de sustento con dos banquetes separados por 20 años

'De Gorriones, Migas De Pan Y Sangre' , Nueva Exposición De Majo G. Polanco En El MAS - EUROPA PRESS

SANTANDER, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) inaugurará este miércoles, a las 19.00 horas, la muestra 'De gorriones, migas de pan y sangre' de la artista santanderina Majo G. Polanco, una muestra que pivota sobre dos banquetes separados en el tiempo por dos décadas con los que propone reflexionar sobre la superviviencia diaria, la necesidad de sustento y el anhelo de estabilidad y seguridad de cualquier ser vivo.

Así, la autora ha reinterpretado su obra 'La Última Cena', una fotografía de gran formato realizada hace 20 años en el Centro de Arte Contemporáneo Internacional Espacio C de Camargo, en la que documentaba un banquete real, que ahora ha trasladado a una instalación con un ágape más humilde.

La mesa, preparada para trece comensales, todos ellos gorriones, está cubierta por tres manteles alusivos a diferentes tiempos y sobre ellos está la vajilla de bodas de la madre de la autora ornamientada en blanco y negro con diferentes técnicas populares.

La comida está compuesta por pan, aceite y vino que evocan la responsabilidad de los humanos como sustentadores de la nutrición, así como su fragilidad como seres vivos.

Por otra parte, acompañan a este simposio varias piezas que convierten la sala en una habitación-comedor. De este modo, hay una televisión de la década de los 90 con un vídeo de gorriones que pone el sonido ambiente, y la serie 'Mártires' compuesta por varias fotografías de Majo G. Polanco en la que da cuerpo a la diosa de las serpientes, principal divinidad de la cultura minoica, que representa la fertilidad de los cultivos y el ciclo infinito de la renovación de la vida.

Además, la muestra, presentada en rueda de prensa por la concejala de Cultura, Noemí Méndez, y la propia Majo G. Polanco, está divida en tres partes: la exposición que se inaugura hoy, una performance a cargo de la artista y la presentación del catálogo.

La autora, que ha agradecido al exdirector del MAS Salvador Carretero la invitación de exponer en el museo y al Ayuntamiento por seguir con la programación, ha explicado que esta propuesta se inició hace 20 años en el Espacio C donde hubo un movimiento "efervescente" y "oportunidades" para los artistas que en aquella época no existían.

En este sentido, ha reivindicado la necesidad de que las instituciones apoyen el arte y a sus profesionales, porque si este apoyo no existe, "no hay sustento".

Algo que ha tratado de reflejar en su obra, ha explicado, ya que su trabajo habla de la "fragilidad" del tejido artístico representada en parte por los gorriones y la "humildad" del banquete con alimentos básicos de la dieta mediterránea.

"Habla de la necesidad de sustento, de tener un apoyo, de tener relaciones fluidas, de generar un tejido que sea fuerte", ha dicho.

Además, Majo G. Polanco, que ha intervenido cada pieza de la vajilla, ha señalado que con ella quiere poner en valor la labor cotidiana de las mujeres, sacándola del ámbito doméstico al de institución y dotarle así de un valor que si no, "no tendría".

En cuanto a la serie 'Mártires', ha especificado que representa el ciclo de la vida y cómo los humanos están integrados dentro de la naturaleza, con la simbología del trigo, el campo y las cosechas.

Por último, la artista ha vuelto a agradecer al Consistorio su apoyo al arte y que lo haga de una manera "digna" puesto que ha destacado la situación de "vulnerabilidad" del sector.

Por su parte, Méndez ha mostrado el "orgullo" que es para el MAS que parte del Espacio C esté actualmente en el museo. También ha destacado a preguntas de la prensa la "vuelta" de artistas a la ciudad, gracias a espacios como el propio MAS o la Fábrica de Creación.

La exposición de Majo G. Polanco podrá visitarse hasta el 8 de diciembre de martes a sábado en horario de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas, así como los domingos y festivos de 11.00 a 13.30 horas.