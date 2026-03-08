Archivo - 'Mamma Mía!, El Musical' Llega Esta Semana Al Palacio De Festivales Con Siete Sesiones - PFC - Archivo

SANTANDER 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Mamma Mía!, el musical' llega esta semana al Palacio de Festivales de Cantabria con siete sesiones, desde el jueves hasta el domingo, con una propuesta de 140 minutos con descanso.

La iniciativa de ATG Entertainment llega el jueves a la sala Argenta, con una sesión a las 19.30 horas; el viernes, con doble sesión a las 17.00 y 21.00 horas; el sábado, con doble sesión a las 17.00 y 21.00 horas; y el domingo, con doble sesión a las 16.30 y 20.30 horas.

La obra aborda la historia de Donna, una madre soltera e independiente, dueña de un pequeño hotel en una idílica isla griega. Allí ha criado sola a Sophie, que va a casarse y que, sin decir nada a nadie, decide invitar a los tres hombres que pasaron por la vida de su madre, con el fin de que su verdadero padre le acompañe al altar. Donna por su parte, invita a dos amigas de la infancia, ha informado el PFC.

Se trata de un homenaje a las madres y a sus hijas, al amor y a los viejos amigos, galardonado como 'mejor coreografía' en los Premios Teatro Musical.

Esta comedia musical se estructura en torno a sus canciones, bailes y emociones al ritmo de las canciones de ABBA, en una propuesta para todas las edades.

Tras tres temporadas, más de 1.000 funciones en Madrid y más de 800.000 espectadores, 'Mamma mía!, el musical' se encuentra en una gira de dos años con la que recorrerá los principales escenarios españoles.

Más de 65 millones de espectadores en todo el mundo han presenciado este viaje a la isla griega para asistir a la boda del año, enamorarse de sus personajes y contagiarse con su energía positiva.

Bajo la dirección de Juan Carlos Fisher, este musical cuenta con un elenco formado por Verónica Ronda, Gina Gonfaus, Ela Ruiz, Noemí Gallego, Marc Parejo, Víctor Gónzalez, Joan Olivé, Joan Martinez, Elvira Santa María, Laura Miguel, Julio Takata, Luis Visiedo, Benjamín Brousse, Carla Hernandez, Ingrid Machuca, Isabel Pera, Iñaki Sáez, Juan Cano, Marc Ribalta, María Pinalla, Marta Borrás y Mario Ríos. Además, el Swing corre a cargo de Beatriz Mur, Carlos Jota, Héctor Garijo y Laia Lladó.

La obra cuenta con la dirección musical de Joan Miquel Pérez, la adaptación de David Serrano, las coreografías de Iker Karrera, el diseño de escenografía de Ricardo Sánchez-Cuerda, la dirección de producción artística de Carmen Márquez, el diseño de vestuario de Gabriela Salaverri, el diseño de iluminación de Felipe Ramos, el diseño de sonido de Gastón Briski, el diseño de caracterización de Chema Noci, y como jefe técnico Gonzalo Martínez, en la producción técnica Guillermo Cuenca, y en la traducción y adaptación de las canciones Alejandro Serrano y David Serrano.