Mañanes precisa que junto al edificio del MUPAC irá otro para una Consejería, que "puede ser" Educación

El Gobierno ha aprovechado la modificación del PGOU para reservar suelo para uso administrativo

SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes, ha precisado hoy que, junto al edificio que acogerá el futuro Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) en Casimiro Sainz, irá otro que albergará una Consejería, que "puede ser" Educación.

En este sentido, ha recordado que su Consejería "es la única" que no cuenta con sede propia, si bien ha puntualizado que tampoco Presidencia dispone de un edificio propio "a la altura" de los que hay en otras comunidades.

En consejero se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre el avance de la tramitación ambiental de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander para ubicar en Casimiro Sáinz la sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) y de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Hoy, Fernández Mañanes ha explicado que el Gobierno "ha aprovechado" la necesaria modificación del PGOU para hacer "una reserva de suelo" para, junto al MUPAC, ubicar un edificio de la Administración cuando haya "disponibilidad presupuestaria" y "se tomen las decisiones políticas", es decir, "no pasado mañana".

El PGOU permite el uso administrativo (de hecho, allí se ubicó al anterior sede del Gobierno de Cantabria) pero era necesaria una modificación puntual para los usos culturales (el MUPAC), que es lo que ha promovido el Gobierno.

Ha recordado que la Consejería de Educación "no tiene una ubicación propia" y la alberga el Edificio Ministerios donde "estamos en calidad de precarios". "Somos prácticamente la única Consejería que no dispone de una sede propia; por lo tanto, así se trasladó al Consejo de Gobierno", dado que la parcela tiene volumetría suficiente. Pero no está decidido qué consejería irá en dicha parcela, pese a lo publicado en el BOC.

"Otra cosa es lo que las posibilidades presupuestarias permitan y cuándo lo permitan. Pero era aprovechar esa actuación para poder ubicar allí la sede de la Consejería", ha indicado.

El planteamiento del Gobierno es que el MUPAC ocupe un edificio porque tiene la "entidad suficiente" para ello.

Además, el consejero ha destacado que los trámites urbanísticos se están desarrollando conforme al cronograma que él ha expuesto en Parlamento de Cantabria, por lo que ha mostrado su "satisfacción" por la "agilidad y colaboración del Ayuntamiento de Santander".

Preguntado por cuál de las dos parcelas existentes acogerá el MUPAC, ha apuntado que será el concurso internacional de ideas el que determine su emplazamiento, si bien en el anteproyecto se ha presentado una superficie de 11.000 metros cuadrados (8.000 tendrá el de la Consejería).

FELICITACIONES DEL MINISTRO DE CULTURA

Por otra parte, Fernández Mañanes ha recordado que, aprovechando la sectorial de Cultura, ha trasladado el anteproyecto del MUPAC al ministro de Cultura, José Girao, y al director general de Bellas Artes, Román Fernández-Baca, quienes le han felicitado por "el gran proyecto que tiene Cantabria", acorde "a lo que debe ser un museo del siglo XXI, con un proyecto sostenible, razonable y que merece el apoyo del Gobierno de España".

En estos momentos, se está tratando de concretar "esta línea de colaboración" con el Ministerio de Cultura para recibir "el apoyo por su parte" y que sea "una realidad lo antes posible este anheladísimo proyecto cultural de Cantabria, quizá el gran proyecto de región que le falta a nuestra tierra".

Se trata de dar una ubicación definitiva a un museo que "durante 90 años ha ido vagando, sin sede propia, y ubicado siempre en sótanos. Esperamos, por fin, sacarle de esa situación y dar la relevancia y dignidad a un colección que está entre las mejores del mundo en algunos aspectos, como arte mobiliario del Paleolítico Superior", probablemente la mejor de Europa y por tanto del mundo, ha destacado el consejero.