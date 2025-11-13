Manfacter, Envisad, Panssari, Northdelta y Phytobatea, en el Top 101 de empresas innovadoras con impacto en España - SODERCAN

La gala de este reconocimiento promovido por ENISA y Foro ADR con el apoyo de SODERCAN en Cantabria, se ha celebrado este miércoles en Murcia SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cinco startups de Cantabria --Manfacter, Envisad, Panssari, Northdelta y Phytobatea-- han recibido los reconocimientos de la segunda edición del Top 101 Spain Up Nation del emprendimiento con impacto en España, promovidos por la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional (Foro ADR) y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) con el apoyo de SODERCAN en Cantabria.

El director del Área de Creación de Empresas, Innovación y Consolidación Empresarial de SODERCAN (www.sodercan.es), Alfredo Cuesta, ha sido el encargado de entregar este miércoles los reconocimientos a las cinco startups de la región que han entrado este año en el Top 101, durante la gala de la segunda edición, celebrada en el Teatro Romea de Murcia, de la mano del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), ha informado este jueves la sociedad pública.

El objetivo de estos reconocimientos es identificar, visibilizar y apoyar desde el sector público el emprendimiento innovador y el crecimiento empresarial de reciente trayectoria en España.

Se busca destacar proyectos que contribuyan a transformar los sectores productivos mediante modelos más sostenibles, competitivos y exportables, reforzando así el tejido empresarial del país.

Durante la gala, las 101 empresas innovadoras con impacto procedentes de todo el país han tenido la oportunidad de presentar sus proyectos y modelos de negocio mediante un pitch de un minuto de duración, ante una gran representación del ecosistema emprendedor en el ámbito nacional y de inversores privados.

En la selección de las candidaturas se han tenido en cuenta criterios como el liderazgo del equipo emprendedor, la innovación del modelo de negocio, la escalabilidad, la internacionalización y la viabilidad económico-financiera.

STARTUPS CÁNTABRAS RECONOCIDAS EN EL TOP 101

ENVISAD (Environmental Smart Devices) desarrolla soluciones tecnológicas para la monitorización y observación de ecosistemas acuáticos. Ofrece plataformas subacuáticas avanzadas que integran sensores, comunicaciones y análisis de datos para medir calidad del agua y realizar inspecciones en ríos, embalses y océanos. Sus sistemas permiten obtener datos clave donde otras tecnologías no llegan, facilitando la toma de decisiones ambientales.

Panssari (Intrustop) desarrolla una plataforma SaaS modular para la detección y seguimiento de personas, vehículos y objetos en infraestructuras críticas como puertos, mediante inteligencia artificial, visión artificial con etiquetado de imagen y detección por radiofrecuencia UWB. Ofrece soluciones de control de accesos, geolocalización y monitoreo predictivo que mejoran la seguridad operativa y permiten una gestión eficiente, escalable y sin fricciones.

Manfacter es una startup deep-tech que transforma la fabricación bajo demanda mediante una plataforma inteligente que automatiza, por primera vez, todo el ciclo de diseño y producción de piezas industriales desde lenguaje natural, sin necesidad de conocimientos de diseño 3D. Manfacter permite a sus usuarios describir una pieza en texto libre o subir un modelo 3D y recibir al instante precio de fabricación y plazo de entrega, reduciendo el proceso de semanas a segundos.

Northdelta aplica innovación, ingeniería y tecnología al sector agrícola, enfocada en transformar la agricultura para proteger el agua. Desarrolla un sistema autónomo con IA y satélite, que gestiona riego, nutrientes y variables ambientales desde una única herramienta digital.

Phytobatea desarrolla tecnología verde, basada en la naturaleza, innovadora y patentada a nivel europeo, cuya aplicación es la creación de filtros de vegetación flotante para la descontaminación de masas de agua. También ofrece la redacción y dirección de proyectos de sistemas de depuración de masas de agua naturales, seminaturales o artificiales, así como la fabricación de dispositivos, la producción de especies vegetales de interés y el suministro, instalación y mantenimiento de los sistemas.