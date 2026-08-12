María Pagés abre este viernes la programación de danza del FIS con 'Paraíso de los negros'

Archivo - Imagen de la obra de María Pagés 'Paraíso de los negros' - FIS - Archivo

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

María Pagés protagonizará, con 'Paraíso de los negros', el primer programa de danza del 75 Festival Internacional de Santander (FIS), que tendrá lugar este viernes, a las 20.00 horas, en el Palacio de Festivales de Cantabria.

En un comunicado, la organización ha subrayado que esta coreografía flamenca, que tiene a Pagés como bailaora absoluta, toma la esencia de 'Poeta en Nueva York' de Federico García Lorca y de la novela de Carl Van Vechten homónima al espectáculo para abordar la búsqueda humana de felicidad.

La bailaora, directora y coreógrafa firma la dirección y la escenografía de este espectáculo junto al poeta, filólogo, dramaturgo y director artístico del Centro Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada (Madrid), El Arbi El Harti.

La dirección musical y el diseño de vestuario también es de Pagés, mientras que Ana Ramón y Cristina Pedrosa estarán al cante, con la guitarra de Rubén Levaniegos; la violonchelista Alicia Avilés, la violinista Graci del Saz y Txema Uriarte en la percusión.

Las localidades de venta anticipada para este espectáculo están agotadas, aunque a las 11.00 del viernes saldrán a la venta las entradas que, conforme a la normativa de espectáculos de Cantabria, han de reservarse para el día del concierto.

Estas podrán adquirirse, de forma simultánea, tanto en la taquilla como a través de la página web del FIS, www.festivalsantander.com.

Por otra parte, el FIS ha subrayado que el jueves Pagés protagonizará un encuentro en el Centro Botín que incluirá la proyección del documental 'Las tribulaciones de María', en el que se muestra el proceso creativo de la obra coreográfica 'Paraíso de los negros'.

Al finalizar la proyección, la bailaora y coreógrafa, y El Arbi El Harti conversarán con el público.

Las localidades para esta proyección, que tiene un precio de 4 euros, pueden adquirirse en https://www.centrobotin.org.