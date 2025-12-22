Marina de Cudeyo presenta un escrito contra el estudio informativo de tren Bilbao-Santander

Reunión informativa sobre la línea ferroviaria Santander-Bilbao. - AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO

MARINA DE CUDEYO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo ha presentado un escrito en el que expresa su oposición al estudio informativo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo en el tramo Bilbao-Santander.

Según ha informado este lunes el Consistorio en un comunicado, este rechazo es fruto de una reflexión colectiva, tras reuniones con vecinos del municipio, que han dado su opinión sobre el estudio publicado. Además, se han encargado informes de carácter técnico, tanto a trabajadores municipales como a empresas externas.

Todo este proceso ha concluido con un rechazo unánime al trazado propuesto, que ha refrendado, reforzado y enriquecido con nuevas propuestas la opinión adelantada por el alcalde, Pedro Pérez, pidiendo desde el primer momento la retirada del estudio.

Marina de Cudeyo propone como la mejor alternativa el aprovechamiento, con las inversiones necesarias, del trazado existente, algo manifestado por muchos de los vecinos consultados.

Y es que, a juicio del Ayuntamiento, los impactos que se producen en Marina de Cudeyo "son incompatibles con ningún interés general", al plantear el derribo de numerosas viviendas y negocios, "además de suponer un atentado medioambiental, generando fragmentación en el territorio, afección sobre hábitats sensibles y especies de aves, alteración del paisaje en un entorno de gran valor turístico y ecológico, así como riesgo por vertidos, obras y movimientos de tierra".

Por ello, para Marina de Cudeyo, no está justificada ni la utilidad pública ni el interés social, requisitos legales imprescindibles para iniciar cualquier proceso expropiatorio.

Además, apunta que no resulta rentable desde el punto de vista socioeconómico, y supone "un extraordinario impacto ambiental y paisajístico, tal y como el propio estudio reconoce".

El Ayuntamiento inicide en que el estudio de rentabilidad "demuestra que ninguna de las alternativas propuestas alcanza los criterios habituales de viabilidad económica exigidos por el Ministerio de Transportes y la Unión Europea", situando la tasa interna de retorno (TIR) entre el 0,40% y el 0,51%, muy por debajo del 3% de referencia y reconoce que la previsión de demanda se considera insuficiente para justificar una inversión de esta magnitud, 3.985 millones de euros.

Igualmente, aduce que es una propuesta que no está lo suficientemente motivada, ya que, a tenor de la documentación presentada en el propio estudio, la propuesta que traslada "no queda justificada, no existe ni calendario ni financiación asignada y parece responder más a una aspiración técnica y política que una planificación real".

Por ello, su publicación, con los efectos jurídicos consiguientes, se puede considerar en su opinión como "temeraria" y "sujeta a una más que posible responsabilidad patrimonial de la administración".