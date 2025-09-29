Las Marismas de Astillero serán el centro de la celebración del Día de las Aves 2025

ASTILLERO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Marismas de Astillero serán el epicentro de la celebración del Día de las Aves 2025, el domingo 5 de octubre, con una agenda pensada para acercar la riqueza ornitológica del municipio a toda la ciudadanía y a quienes visiten la localidad.

La jornada, organizada en colaboración con SEO/BirdLife, ofrecerá una programación gratuita abierta a toda la ciudadanía, con actividades dirigidas a acercar el mundo de las aves y la riqueza natural del municipio a vecinos y visitantes, ha informado este lunes el Ayuntamiento.

El punto de encuentro será el Centro de Estudios de las Marismas, situado en la Avenida de Chiclana 8, donde se ofrecerá información y atención a los participantes.

El programa dará comienzo con un anillamiento científico de 8.30 a 11.30 horas, continuará con dos rutas ornitológicas guiadas a las 10.00 y 11.00 horas, y se cerrará con la inauguración de la exposición del 13º Rally Fotográfico ecoASTILLERO XXI, una muestra que refleja la biodiversidad de las marismas a través de la mirada de fotógrafos y aficionados.

"Las marismas son un aula viva y un orgullo para Astillero", ha destacado el concejal de Medio Ambiente, Óscar Osorio, que ha invitado a los ciudadanos a descubrir la riqueza ornitológica del municipio y a participar en una jornada "que combina divulgación científica, disfrute de la naturaleza y sensibilidad artística". Además, ha puesto en valor el "esfuerzo constante del Ayuntamiento de Astillero por conservar, proteger y poner en valor este espacio único".

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Astillero reafirma su compromiso con la educación ambiental, la protección de la biodiversidad y la promoción de un turismo sostenible, situando a las Marismas de Astillero "como ejemplo de conservación y participación ciudadana en Cantabria".

Para más información, se puede contactar en el teléfono 942 223 351 o en el correo ecoastilleroxxi@gmail.com.