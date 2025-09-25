Martín Calonge, nuevo secretario general de UGT-Servicios Públicos en Cantabria

SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Martín Calonge Viadero ha sido elegido este jueves nuevo secretario general de UGT-Servicios Públicos en Cantabria por un 93,7% de votos favorables (45 de 48) del pleno del congreso regional de la federación ugetista celebrado en Santander.

El nuevo secretario general de la Federación UGT-Servicios Públicos es técnico de prevención de riesgos laborales en el Gobierno de Cantabria y maestro y técnico superior en las especialidades de Seguridad, Higiene y Ergonomía y Psicosociología; además de Máster en Mediación y Gestión de Conflictos.

Calonge está vinculado al sindicato UGT desde 2001 y fue director de su centro formativo IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales) en Cantabria (2011-2015), además de responsable autonómico del sindicato en Salud Laboral y Medio Ambiente y miembro del Consejo Cántabro de Seguridad y Salud y el de Medio Ambiente y Cambio Climático.

La Ejecutiva regional de UGT-Servicios Públicos de Cantabria que liderará Calonge estará integrada por otros nueve sindicalista con María del Carmen Barberana como secretaria de Organización y Formación; Ana Pérez, secretaria de Administración y Áreas; Celia Martín, como responsable del sector local; Fernando Carmona, del sector de Salud y Jesús Antonio Arce, en calidad del secretario de Enseñanza.

Completan el nuevo equipo directivo Rosaura Campuzano (Chaori) como secretaria del sector de Autonómica; Gema Fernández, en calidad de secretaria de Servicios a la Comunidad y Atención Social; Carmen Ruiz, como secretaria del sector de la Administración General del Estado (AGE) y Óscar Rivero, como responsable autonómico del sector postal.

El congreso también ha aprobado por amplia mayoría las candidaturas de los demás órganos de dirección con un 93,7% de votos favorables a la de la Comisión de Control y la de la delegación del Comité Federal y un 89,6% en el caso de la delegación de la federación en el Comité Regional del sindicato.

MUCHO Y DIFÍCIL TRABAJO POR DELANTE

Según ha informado UGT en un comunicado, tras salir elegido y recibir la felicitación y el respaldo de la secretaria general estatal de la federación, Isabel Araque, el nuevo responsable autonómico de UGT-Servicios Públicos ha agradecido el apoyo a su candidatura, tras advertir que "tenemos mucho trabajo por delante y no lo tenemos fácil".

Calonge ha apostado por "no aceptar ningún intento de privatización más de lo público; al revés, trabajaremos porque lo privatizado vuelva a lo público y por un mayor y mejor acceso al empleo público".

"Lo que tiene que tener muy claro el Gobierno de Cantabria es que sólo defenderemos unos servicios públicos de calidad y con unas condiciones laborales impecables", ha advertido.

INDULTO Y RESTITUCIÓN DE MILITANTES SANCIONADOS

El pleno del congreso de la federación de UGT en el sector público aprobó varias resoluciones, entre ellas, una que solicita a la Comisión Confederal de Garantías de la federación "el indulto y la restitución de la militancia" de varias personas sancionadas con seis años de inhabilitación, entre ellas la exsecretaria general del sindicato en Cantabria, María Jesús Cedrún.

La resolución defiende esta medida "para restablecer la unidad y la confianza mutua" y apuesta para que "en adelante, los conflictos internos se resuelvan mediante el diálogo, la mediación y la búsqueda de consensos, evitando sanciones que debiliten nuestra fuerza colectiva".

"Reafirmamos que la diversidad de opiniones y la discrepancia, cuando se ejercen desde el respeto, no deben ser motivo de castigo, sino una herramienta para crecer como sindicato" subraya la resolución.

Además, el pleno congresual aprobó otras cuatro resoluciones, una, de condena al genocidio que sufre el pueblo palestino con referencia a la jornada de lucha en los centros de trabajo prevista para el 15 de octubre; y otra en la que se apuesta por una financiación suficiente para la enseñanza pública universitaria y para que la UC afronte un contexto en constante transformación.

A ellas se unieron otra resolución que plantea "recuperar la titularidad pública de servicios sociales privatizados" y apostar porque sean "servicios sociales públicos de calidad y con condiciones laborales y salariales dignas; además de otra del Sector de Salud orientada en el mismo sentido de evitar la privatización de servicios públicos en referencia directa al transporte sanitario programado del Servicio Cántabro de Salud.