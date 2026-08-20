Martínez Abad destaca la trayectoria del Bathco BM Torrelavega y espera que siga siendo una referencia del deporte

El consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, recibe al presidente del Bathco BM Torrelavega. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, ha felicitado al presidente del Bathco BM Torrelavega, Antonio Gómez Peña, por la "excelente" trayectoria" del club, del que espera que esta temporada siga siendo "una de las referencias del deporte cántabro a nivel nacional e internacional".

En la reunión que han mantenido este jueves, a la que también ha asistido la directora general de Deporte, Susana Ruiz, Gómez ha explicado al consejero las distintas actuaciones y líneas de colaboración que tiene el Bathco de cara a esta temporada.

Los presentes han calificado como "extraordinaria" la pasada temporada, cuando los cántabros quedaron quintos en la liga Asobal, además de entrar en competición europea. "Fue una magnifica posición que el equipo ha obtenido por méritos propios y por un trabajo bien hecho", ha subrayado Martínez Abad.

También han repasado los distintos proyectos sociales que impulsa el Bathco BM Torrelavega, que cuenta con más de 400 niños, y una masa social volcada con su equipo.

Entre dichas iniciativas desarrolladas a través de su plan de Responsabilidad Social Corporativa, el club tiene proyectos como 'Juégatela solo en la pista' junto a AMAT, para concienciar de los peligros y las consecuencias de la ludopatía; la lluvia de peluches o las recogidas de alimentos.

Por último, Martínez Abad ha mostrado su convencimiento de que en esta nueva temporada que comienza el próximo mes de septiembre, y que supone la sexta temporada en la élite nacional y la tercera temporada consecutiva en Europa, el equipo de Jacobo Cuétara "volverá a hacer vibrar al Vicente Trueba en cada partido, compitiendo con los mejores y, sobre todo, haciendo de Torrelavega y de Cantabria un lugar del que sentirse orgullosos".