Martínez Abad reconoce a las remeras de la SD de Astillero como "ejemplo de superación" tras el accidente de marzo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, ha recibido este miércoles a las remeras de la Sociedad Deportiva de Remo Astillero, a quienes ha trasmitido sus felicitaciones por ser "ejemplo de superación y espíritu deportivo", tras el grave accidente que sufrieron el pasado marzo al volcar su trainera mientras entrenaban.

En este acto, el titular de Deporte ha subrayado que aquel grave incidente "puso a prueba" su "preparación y carácter" y "supisteis reaccionar con serenidad y coraje, demostrando que el verdadero mérito del deporte está en no rendirse ante la adversidad".

Para Martínez Abad estas deportistas "son un ejemplo admirable de compromiso, esfuerzo y compañerismo", valores que, a su juicio, definen al remo y "que os convierten en referentes para vuestro municipio, para Cantabria y, especialmente, para los más jóvenes".

Por último, ha subrayado el respaldo de su Consejería, tanto a los clubes como a las distintas competiciones del deporte del remo, que fortalecen la vida social y deportiva de los municipios, "una tradición deportiva profundamente arraigada a nuestra tierra".

Han acudido a este encuentro las remeras Aida Gutiérrez, Isabel Carriles, Soraya Redondo, Sonia Redondo, Ane Mendibil, Cristina Tacu, Paula Rubio, Alba Meis, Carla Rozadilla, Alejandra Lombera y Lara Fernández. Estaban acompañadas por parte del equipo directivo y técnico como Laura Ramos, Francisco Garate y Erica Patricia Cabrera, ha informado el Gobierno.

La Sociedad Deportiva de Remo Astillero fue la ganadora de la XLII Regata Gran Premio San José, celebrada el pasado 21 de marzo, que es una de las citas deportivas más emblemáticas del municipio de El Astillero, organizada con motivo de las fiestas patronales de San José.

Esta regata ha tenido un componente emocional especial, ya que este equipo femenino competió con la trainera 'Virgen del Puerto', cedida por el Club de Remo Santoña, tras haber perdido la suya en el accidente sufrido durante un entrenamiento en la bahía de Santander, en el que la embarcación volcó y tres remeras fueron atendidas en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.