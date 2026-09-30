Martínez Abad revisa obras del Plan de Sostenibilidad Turística de Noja

El Consejero De Cultura, Turismo Y Deporte, Luis Martínez Abad, Visita La Calle Los Nogales Y Posteriormente Las Helgueras Para Supervisar Las Obras De Urbanización Y Mejora - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, ha visitado las obras de mejora de viales y circuitos cicloturistas ubicados en el barrio de Helguera, en Noja, incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística.

Las actuaciones tienen un presupuesto conjunto que supera los 700.000 euros y han mejorado la accesibilidad y seguridad de los vecinos de la zona.

Según ha informado el Gobierno, el consejero, junto con la alcaldesa, Mireia Maza, han comprobado el resultado de las obras de mejora del paseo de las Traviesas y de la senda peatonal y ciclable a los que se han destinado 253.987 euros.

Esta obra ha permitido la renovación integral de este recorrido de cerca de un kilómetro, mejorando su seguridad, accesibilidad y comodidad, al tiempo que se ha preservado el entorno natural de la marisma de Victoria y Joyel.

Con la puesta en marcha de esta actuación se pretende agilizar el tráfico en las épocas en que la población se multiplica exponencialmente, apostando por un modelo de movilidad más sostenible y respetuoso con el entorno.

Los trabajos han incluido la renovación del firme, la mejora del sistema de iluminación, la actualización de la señalización y la instalación de nuevo mobiliario urbano, con bancos, papeleras y una fuente de agua.

Asimismo, se han implantado medidas destinadas a regular la velocidad del tráfico y reforzar la seguridad vial.

OBRAS EN VARIOS TRAMOS URBANOS

Incluido en el Plan de Sostenibilidad Tristica de Noja también se encuentra el proyecto de movilidad en el barrio Las Helgueras, concretamente en el tramo que va del nº 27 hasta el paseo del Brusco, a la calle Los Campizos.

La inversión asciende a de 471.087 euros y las obras, ya finalizadas, dan continuidad a la mejora urbana desarrollada en los últimos años en el municipio, mejorando la accesibilidad de sus viales, reorganizando el tráfico y los aparcamientos, y renovando pavimentos y mobiliario urbano deteriorados.

Estas actuaciones buscan mejorar y asegurar los itinerarios peatonales y optimizar el tráfico rodado. Para ello se ha llevado a cabo la ampliación de aceras, la renovación de pavimentos, la apertura de un único carril, la creación de nuevas plazas de aparcamiento, la implantación de luminarias eficientes y la renovación del mobiliario urbano (bancos, papeleras y jardineras).

CUBIERTA DEL PARQUE DE LOS PINARES

Por último, Martínez Abad y Maza se trasladaron a la campa del Parque de Los Pinares, cerca de la playa del Ris, donde se ha cubierto la zona de juegos con una inversión de 215.290 euros.

De este modo, Los Pinares se convierte en el primer parque infantil cubierto del municipio.