Más de 100.000 personas usaron el programa Naturea en 2018

Publicado 17/01/2019 20:26:33 CET

Oria destaca la "sólida" gestión y el "gran balance" de este programa de dinamización que financia Medio Rural y que cumple X aniversario

SANTANDER, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa NATUREA Cantabria de la Red Cántabra de Desarrollo Rural, que cuenta con financiación de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación y cuyo objetivo es promover el conocimiento, la educación ambiental y la dinamización en los espacios naturales protegidos de la región, obtuvo en 2018 "los mejores resultados" de la serie histórica del programa con 100.827 usuarios.

El consejero, Jesús Oria, ha ofrecido estos datos en el acto de celebración del décimo aniversario de NATUREA, que ha tenido lugar en el Hotel Villa Pasiega de Hoznayo, en Entrambasaguas, donde se han entregado además diversos premios convocados con motivo de dicho aniversario.

El responsable del departamento, al que acompañaban el director general del Medio Natural, Antonio Lucio, y el presidente de la entidad que gestiona el programa, la Red Cántabra de Desarrollo Rural, Pedro Gómez, ha destacado la "sólida gestión" de este proyecto, a pesar de que "no todos los gobiernos han tenido la misma sensibilidad ni dedicaron el mismo esfuerzo presupuestario" a lo largo de la última década.

Así, se ha referido a la legislatura 2011-2015, dirigida por el PP, cuando a su juicio NATUREA "experimentó un brusco declive", por la "inacción de quienes no creyeron en sus bondades ni apostaron por las políticas de conservación de la naturaleza y el desarrollo rural".

En este sentido, ha comparado que el año 2015 se cerró con "poco más" de 30.000 usuarios y ya en 2016 se consiguió "remontar" hasta las 59.280 personas.

En esta legislatura la RCDR y la Consejería de Medio Rural han trabajado mejorando los contenidos y la metodología del programa de actividades de NATUREA, así como en su divulgación entre el público en general.

En opinión de Oria, factores todos ellos determinantes para alcanzar las "buenas críticas y los excelentes registros" de visitantes y usuarios de los tres últimos años.

Actualmente, ha proseguido el consejero, NATUREA Cantabria es uno de los "principales referentes nacionales" de los programas de Uso Público para Espacios Naturales Protegidos a escala regional, "cumpliendo claramente" con los objetivos que se plantearon cuando en 2009 se consideró adecuado apoyar el programa de la Red Cántabra de Desarrollo Rural.

BALANCE 2018

Oria ha destacado la importancia que tienen las visitas de colectivos escolares, con 22.000 usuarios en 2018, la mayor parte niños de la región que, en muchos casos, entran en contacto por primera vez con los espacios naturales, lo que les permite "tomar conciencia del valor que tiene la conservación del medio natural".

Han sido muy frecuentes los casos de actividades donde se han completado las plazas disponibles, especialmente en los meses de primavera y otoño, y en muchos periodos del año se ha rozado la capacidad de carga máxima del programa.

NATUREA pone especial cuidado en no superar los umbrales admisibles de usuarios, tanto para no generar afecciones indeseables al medio natural como para que la experiencia del visitante no se vea deteriorada por la masificación.

En 2018, han participado en el programa NATUREA 100.827 personas, lo que supone un 8,6% más que en 2017, cuando se alcanzaron los 92.823 usuarios.

El Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, con 26.218 usuarios y el Parque Natural de Oyambre, con 20.795, son los ámbitos de NATUREA con mayor demanda.

Los espacios Natura 2000 de los Valles Pasiegos, con 18.985 personas, y el Parque Natural Saja-Besaya, con 14.203, alcanzan también cifras muy elevadas de usuarios del programa.

Por encima de los 4.000 visitantes cada uno, se encuentran los espacios Natura 2000 de Liébana y de Campoo-Los Valles.

Las recién iniciadas actividades interpretativas en el Área Natural de Especial Interés de La Viesca (Cartes-Torrelavega) han superado los 500 usuarios en 2018.

Además, y al margen de las actividades programadas, son miles los usuarios del amplio tejido de recursos que NATUREA Cantabria ha ido poniendo en marcha a lo largo de estos 10 años y que no aparecen en las estadísticas oficiales, ya que utilizan las rutas autoguiadas que el personal de la Red ha ido adecuando.

EVALUAR SU IMPACTO ECONÓMICO

Oria ha anunciado que en este 2019 se evaluará "de manera rigurosa y veraz", de la mano de la Universidad de Cantabria y de la propia Red Cántabra, el impacto económico que supone para el medio rural este programa, que en 2019 cuenta con un presupuesto de 1.347.250 euros, aportado por la Consejería a través del convenio suscrito con la RCDR.

"En una apreciación subjetiva y a falta de los datos del estudio que va a realizarse este año", Oria ha declarado que en los territorios en los que se desarrolla NATUREA el retorno es "muy favorable", ya que la mitad de los visitantes provienen de fuera de la región y en las actividades de media jornada o jornada completa lo habitual es que pernocten en el entorno cercano al espacio protegido.

ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE DE 2019

Para los primeros seis meses de 2019 NATUREA mantiene gran variedad de actividades. El público regional, con altas expectativas naturalistas y senderistas concentra su demanda en la primavera y el otoño.

La demanda generalista se concentra en la Semana Santa, y las actividades de más duración, y de mayor dificultad por longitud y desnivel, entre abril y junio.

Dado el éxito que en verano ha tenido el modelo 'Natureando en corto', una actividad dirigida a un público eminentemente familiar, este año se repite la oferta durante la Semana Santa.

Además de las actividades temáticas, que cada vez son más demandadas y ocupan un lugar creciente en la oferta de NATUREA, como son la identificación de setas, los itinerarios botánicos, fauna de alta montaña, talleres familiares, ciencia ciudadana, flora dunar, flora medicinal y etnobotánica, observación de aves, etc., este año se estrenarán nuevas rutas guiadas.

En Liébana, el 'sendero de Villeña'; en Saja-Besaya la nueva ruta es 'Mozagro-Camino del Requeté'; en Oyambre, se realizarán rutas por la 'Senda del Cúlebre'; en Campoo-Los Valles se inicia este año la actividad nocturna denominada 'La berrea de los sapos'; en los Valles Pasiegos la ruta del 'Alto Miera: una historia del cuaternario'; en el Parque Natural de los Collados del Asón, se ha diseñado la ruta de la 'Canal de Rolacías-Entrellusa'; y en la Zona de Especial Conservación Natura 2000 "Río Agüera", en el municipio de Guriezo, se ha diseñado una ruta entre los pueblos de La Magdalena y Rioseco.

PREMIOS NATUREA CANTABRIA DÉCIMO ANIVERSARIO

En el transcurso de la celebración de los 10 años del programa NATUREA se han entregado los premios siguientes: Premio a la fidelidad 'Amigo Naturea' más antiguo a Alberto Girón Fronceda; Premio a la participación 'Usuario Naturea' que más participa en el programa a Mercedes Mendiguchía; Premio a la educación y sensibilización al centro educativo que más ha visitado los centros de Naturea Cantabria al CEIP El Salvador de Barreda.

Los premios del concurso fotografía categoría 'Espacios Naturales Protegidos de Cantabria hábitats y especies' recayeron en Javier Maza Pérez, y en la categoría 'Programa de uso público Naturea Cantabria' en Manuel Fernández Mollinedo.