Más de 11.000 personas firman las alegaciones contra los polígonos eólicos Astillero I y II

Cartel - SON GIGANTES

SANTANDER, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plataforma ciudadana Son Gigantes ha recopilado más de 11.000 firmas para las alegaciones contra los polígonos eólicos Astillero I y II y sus infraestructuras asociadas.

Así lo ha anunciado este jueves la agrupación, coincidiendo con el cierre del plazo legal de presentación de alegaciones, abierto tras la publicación de los anteproyectos en el BOE y el BOC el 23 de diciembre de 2025.

Las alegaciones técnicas advierten, entre otros aspectos, de la exposición de población cercana a niveles de ruido potencialmente superiores a los límites normativos, de la proximidad de líneas de alta tensión a viviendas y de impactos sobre la salud pública, los acuíferos y la biodiversidad, además de una afección directa al modo de vida tradicional de los Valles Pasiegos. "Las compensaciones económicas son temporales; la pérdida de valor ambiental, paisajístico y cultural es estructural, con efectos que pueden prolongarse durante generaciones", señala la plataforma.

En un comunicado, Son Gigantes ha señalado que, desde julio de 2025, tras la salida a información pública del polígono eólico Benavieja, "los proyectos se han sucedido bajo distintos nombres y empresas, generando una tramitación fragmentada cuyos impactos se acumulan sobre las mismas zonas". La plataforma, integrada por vecindad y colectivos de distintos valles, ha coordinado desde entonces un trabajo continuado de información técnica, acompañamiento vecinal y elaboración de alegaciones.

En el caso de Astillero I y II, el trabajo del equipo técnico voluntario y especializado ha dado lugar a dos documentos técnicos de más de 200 páginas cada uno, que analizan en detalle los impactos ambientales, paisajísticos, territoriales y socioeconómicos de ambos proyectos.

Las alegaciones han sido presentadas a través de Territorio Cántabro, entidad jurídicamente constituida para la defensa del territorio frente a macroproyectos energéticos. Además de las miles de alegaciones populares, Son Gigantes ha cedido sus alegaciones técnicas a la Mancomunidad de los Valles Pasiegos y a los ayuntamientos de Miera y San Roque de Riomiera, con el objetivo de reforzar la oposición institucional desde el ámbito local.

Como cierre visible de este proceso, la plataforma ha convocado a la ciudadanía a un acto público que tendrá lugar este viernes 6 de febrero a las 11.00 horas en el Ayuntamiento de Villafufre y que será también un espacio para la palabra y la música popular. Un grupo de pandereteras pondrá voz a la movilización a través de coplas.

Los proyectos Astillero I y Astillero II, promovidos por Green Devco Energy 10, S.L.U. y Green Devco Energy 8, S.L.U., contemplan una potencia instalada de 90 MW y 66,5 MW respectivamente, mediante 35 aerogeneradores.

Según los anteproyectos sometidos a información pública, los aerogeneradores cuentan con 113 metros de altura de torre, 163 metros de diámetro de rotor y alcanzan 194,5 metros de altura máxima a punta de pala, además de incorporar infraestructuras comunes de evacuación -subestaciones y líneas eléctricas- que afectan a numerosos municipios del interior de Cantabria.