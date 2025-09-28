Más de 11.200 personas participan en la campaña de sensibilización 'Tú decides. El mar lo nota' del Gobierno

Autoridades en la presentación de la campaña en julio - GOBIERNO DE CANTABRIA

Se han llevado a cabo 40 acciones de comunicación y educación ambiental en 31 playas de la región

SANTANDER, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública MARE, ha finalizado la campaña de sensibilización ambiental 'Tú decides. El mar lo nota', que se ha desarrollado durante los meses de julio y agosto, con la participación de 11.210 personas.

Con esta iniciativa, que forma parte del proyecto europeo PLAST4H2, se han llevado a cabo 40 acciones de comunicación y educación ambiental en 31 playas de la región, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre los efectos de los residuos plásticos en los mares y océanos, así como sobre la importancia de reducir su consumo, separar correctamente los residuos y adoptar hábitos de consumo responsables.

Así, durante estos dos meses se han distribuido 3.990 imanes y 8.610 folletos divulgativos, diseñados específicamente para recordar a la población la necesidad de implicarse activamente en la protección del entorno marino.

En nota de prensa, el consejero del área, Roberto Media, ha destacado que con esta campaña se ha buscado trasladar a la ciudadanía que "cada pequeño gesto es importante" para contribuir de forma directa a la salud del mar y a la sostenibilidad del planeta.

"Elegir productos reutilizables, reducir el uso de plásticos de un solo uso o depositar los residuos en el contenedor correcto son simples gestos que suman para alcanzar estos objetivos", ha expresado.

Además de la atención directa en las playas, los equipos de educadores ambientales también visitaron bares, cafeterías y restaurantes cercanos a las playas, con el objetivo de extender el mensaje de la campaña a hosteleros y clientes, y reforzar la idea de que la reducción del plástico y el consumo responsable son tareas colectivas.

La iniciativa se ha completado con presencia en medios de comunicación y redes sociales, mediante la emisión de cuñas y menciones en emisoras locales y autonómicas, y la difusión diaria de contenidos en todas las plataformas del perfil 'Cantabria Circular', incluyendo vídeos, publicaciones e infografías con mensajes clave de la campaña.

Esta acción forma parte de las actuaciones incluidas en la Estrategia de Economía Circular de Cantabria, y se enmarca en el proyecto europeo PLAST4H2, financiado por el programa Interreg Espacio Atlántico 2021-2027 y liderado por la Universidad de Cantabria.

Este plan busca reducir la presencia de plásticos en los océanos mediante la investigación, la innovación y la sensibilización ciudadana.