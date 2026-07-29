Archivo - Ucranianos en España - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

SANTANDER 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.400 ucranianos se han empadronado en Cantabria desde el inicio de la guerra en su país, que arrancó en febrero de 2022 a raíz de la invasión rusa.

Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y consultados por Europa Press, entre enero de 2022 y junio de 2026 se han registrado en la comunidad 1.430 empadronamientos de ucranianos.

El mayor volumen se registró en 2022, con 738 empadronamientos de ucranianos en Cantabria, seguido de 2023, cuando lo hicieron 230. A éstos se suman 152 en 2024; 217 en 2025, y 93 en el primer semestre de 2026.

Estos empadronamientos han hecho incrementarse la población ucraniana en Cantabria, que antes del inicio de la guerra, ascendía a 889 personas (datos a 1 de enero de 2022).

Por otra parte, y también según los datos publicados por el INE, Cantabria contaba, a 30 de junio, con 689 afiliados ucranianos a la Seguridad Social.

Además, a esa fecha, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tenía registrados en la comunidad 193 parados de esta nacionalidad.