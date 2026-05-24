Más de 1.500 personas participan en la I Carrera Solidaria de la Guardia Civil contra el cáncer infantil

Más de 1.500 personas han participado en la I Carrera Solidaria de la Guardia Civil - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.500 personas, entre corredores adultos, infantiles y dorsal 0, han participado este domingo en el parque de Las Llamas de Santander en la I Carrera Solidaria organizada por la Guardia Civil en Cantabria, superando las expectativas de la organización.

Todo lo recaudado en la carrera va destinado a la asociación 'Todos Somos Iván', que lucha contra el cáncer infantil, que a su vez lo destinará a un proyecto de ensayos clínicos en el Hospital de La Paz de Madrid en relación con el Sarcoma de Ewing.

Además de la prueba, la cita ha contado con una exposición de vehículos y de diverso material utilizado por las especialidades de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Seprona, Servicio Marítimo, Grupo de Desactivación de Explosivos y del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil, enmarcada en la Semana de la Administración Abierta de la Delegación del Gobierno.

También se ha realizado una demostración con los perros de la Benemérita, de la que han podido disfrutar los más pequeños y también los adultos.

Al evento han asistido el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y la consejera de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Isabel Urrutia.

Casares ha valorado la implicación y colaboración de la Guardia Civil en causas sociales y ha agradecido el "inmenso apoyo ciudadano" a esta primera carrera solidaria organizada por el cuerpo en la comunidad autónoma.

En la misma línea, Urrutia ha destacado el compromiso solidario de la Guardia Civil y la importante labor de sensibilización que supone el evento.

"Une deporte, convivencia y apoyo a la investigación científica", ha subrayado, a la vez que ha valorado la solidaridad del pueblo cántabro. "Una vez más se ha demostrado que cuando una institución organiza una carrera solidaria por una buena causa la sociedad cántabra se vuelca para ayudar a los demás", ha ensalzado.

Igualmente, la consejera ha hecho hincapié en la buena relación institucional y colaboración técnica existente entre el Gobierno autonómico y la Guardia Civil en la comunidad.

Además del apoyo de entidades públicas y privadas, han apoyado esta carrera deportistas de primer nivel como el capitán y equipo del Bathco Balonmano Torrelavega; del Real Racing Club de Santander, a través de su capitán Iñigo Sainz Maza y el jugador Pablo Ramón; el campeón del mundo de boxeo juvenil, Bruno Macho; así como a los equipos nacionales de recorrido de tiro de la Guardia Civil, el Ejército de Tierra, de la Armada y de la Policía Nacional.

TODO SOMOS IVÁN

'Todos somos Iván' es una entidad sin ánimo de lucro que se fundó en el año 2017 en memoria de Iván Pulido Pellón, que sufrió uno de los cánceres infantiles más agresivos, el denominado Sarcoma de Ewing, no consiguiendo superar el mismo. Uno de los deseos del niño era investigar en la lucha contra el cáncer y que otros pequeños no tuvieran que pasar por lo mismo que pasó él.

Esta asociación apoya a niños con cáncer, familias afectadas y proyectos de investigación y detección temprana de la enfermedad. Por ello, destinará los fondos a un proyecto de ensayos clínicos en el Hospital La Paz de Madrid en relación con el Sarcoma de Ewing, un cáncer que puede afectar a niños y adolescentes.

Las colaboraciones que recibe también están presentes en proyectos como en el Hospital Carlos III de Madrid, donde llevan más de cuatro años apoyando trabajos relacionados con sarcomas, o en el Hospital Virgen del Roció en Sevilla, con el investigador Enrique de Álava que lleva más de 30 años estudiando el Sarcoma de Ewing.

En Cantabria, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, donde atendieron a Iván, la asociación quiere intentar comenzar otro proyecto, ha señalado la Delegación del Gobierno.