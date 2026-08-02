Más de 16.500 personas presencian el LXIX Derby Internacional de Loredo

El LXIX Derby Internacional de Loredo - GOBIERNO DE CANTABRIA

RIBAMONTÁN AL MAR 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 16.500 personas han presenciado este domingo la 69ª edición del Derby Internacional de Loredo (Ribamontán al Mar), una competición sobre la playa trasmerana que un año más ha contado con la participación de jinetes y caballos de primer nivel.

Además, el arenal se ha convertido en un punto de encuentro para familias y visitantes, con un ambiente festivo que refuerza el atractivo turístico de la costa cántabra y contribuye a consolidar esta prueba como uno de los eventos más destacados del verano, ha informado el Gobierno de Cantabria.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha asistido a la que ha definido como "una de las pruebas ecuestres más emblemáticas de España y una cita imprescindible del verano cántabro", que, según ella, ha convertido la playa de Loredo en el escenario de un espectáculo "único" que combina deporte, tradición y promoción del territorio.

También, ha destacado que esta prueba "es mucho más que una competición deportiva, es una tradición profundamente arraigada en Cantabria que contribuye a proyectar la imagen de la región, dinamiza la actividad económica de la zona y pone en valor nuestro patrimonio natural y cultural".

En este sentido, ha subrayado el compromiso del Gobierno de Cantabria con las iniciativas que contribuyen a dinamizar el medio rural y el litoral, favorecen la actividad del sector ecuestre y refuerzan el atractivo turístico de la región durante la temporada estival.

"Eventos como este generan oportunidades para el tejido económico local, impulsan la hostelería, el comercio y los servicios, además de acercar el mundo del caballo a miles de personas que cada año disfrutan de una experiencia única en un entorno incomparable como la playa de Loredo", ha afirmado.

"Nuestra región mantiene una estrecha relación con el mundo ecuestre y el Derby de Loredo representa a la perfección esa tradición, combinando deporte, convivencia y respeto por el entorno natural", ha opinado Susinos.

También han asistido el alcalde de Ribamontán al Mar, Francisco Asón, el alcalde pedáneo de Loredo, José Antonio Lastra, y otros miembros de la Corporación Municipal.