Más de 200 jóvenes participan en 'Verano Teenager' de Santander

Un grupo de jóvenes participan en una actividad de 'Verano Teenager' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

El 95% lo recomendaría a sus amigos

SANTANDER, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 202 jóvenes han participado del programa 'Verano Teenager' del Ayuntamiento de Santander, que durante los meses de julio y agosto ha ofrecido siete campamentos urbanos dirigidos a promover el ocio alternativo y saludable entre los adolescentes durante las vacaciones estivales.

La media de edad de los asistentes a esta iniciativa ha sido de 13,7 años.

En nota de prensa, la concejala de Educación y Juventud, Noemí Méndez, ha destacado el "éxito" que "un verano más" ha tenido la propuesta, con el 100 por ciento de las plazas ofertadas cubiertas, y ha hecho un balance positivo en base a la memoria del proyecto y a las encuestas realizadas a los usuarios y a sus familias.

Ha destacado que el nivel de satisfacción de los usuarios "ha vuelto a ser muy elevado", de forma que, en su gran mayoría, los asistentes han valorado positivamente las actividades y han pedido que el proyecto se siga repitiendo en años posteriores.

Según ha detallado el Consistorio, la valoración media sobre 10 ha alcanzado los 8,65 puntos y un 95% de los encuestados recomendaría la experiencia a sus amigos.

El 35,3% de los asistentes acudió al taller solo, mientras que un 37,9% lo hizo acompañado de un amigo y el 26,8% de varios amigos.

Al igual que 'La Noche es Joven', el 'Verano Teenager' destaca por su vertiente socializadora, de modo que los jóvenes lo consideran un recurso donde conocer gente y hacer nuevas amistades.

Sobre los distintos aspectos de la gestión, lo más destacado por los usuarios han sido los monitores (con una media de 9), seguido del ambiente que se generó durante los campus (8,4) y los equipamientos y materiales utilizados (8,3).

En cuanto a la procedencia, un 86,2% de los participantes fueron de Santander, y el 13,8% estudian en la ciudad aunque proceden de otros municipios de Cantabria.

Respecto a las encuestas de valoración a los padres y madres de los usuarios, la estimación es aun superior, alcanzando 9,1 sobre 10. Además, un 96,5% dijeron que volverían a apuntar a sus hijos en los próximos años.

SIETE CAMPAMENTOS URBANOS

Méndez, que ha puesto en valor la vertiente socializadora del programa que permite a los jóvenes conocer gente y hacer amistades mientras disfrutan de un ocio no consumista, ha recordado que se desarrollaron siete tipos de campamentos urbanos, entre el 7 de julio y el 22 de agosto, de lunes a viernes, en horario de mañana.

Así, se ha prestado especial atención a la oferta de actividades, con la que se hicieron campus "muy atractivos y accesibles económicamente", con un precio público establecido de 25 euros.

"A lo largo de cada semana los jóvenes pudieron familiarizarse con actividades lúdicas, preferentemente al aire libre, como yincanas, juegos de escape, robótica, actividades acuáticas y deportivas, juegos en las playas, senderismo, excursiones con bicis eléctricas, talleres de expresión artística, y otras actividades relacionadas con el medio ambiente o tecnológicas, todo ello junto a monitores especializados", ha explicado la edil.

Para su gestión, la Concejalía contó con el apoyo de diferentes empresas gestoras, lo que permitió "diversificar" la oferta.