Más de 200 personas se benefician de las ayudas para incorporar conductores al mercado laboral

SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Fomento, ha repartido cerca de 250.000 euros entre las 212 personas que han resultado beneficiarias de la convocatoria de ayudas para la incorporación de conductores profesionales al mercado laboral.

Así lo ha anunciado el titular del departamento, Roberto Media, quien ha calificado la iniciativa como un "gran éxito". En este sentido, el consejero ha recordado que la partida económica inicialmente prevista, de 100.000 euros, se ha ampliado finalmente a más del doble, hasta los 250.000 euros, con el fin de atender "el gran número" de solicitudes presentadas.

"Esta buena acogida pone de manifiesto la necesidad y la oportunidad de esta línea de ayudas, que responde a una demanda real del sector y contribuye a fortalecer su futuro", ha destacado Media, que ha avanzado que el presupuesto de su departamento para 2026 recoge de nuevo una partida de 100.000 euros destinada a esta misma convocatoria.

El consejero ha recordado que estas ayudas, impulsadas por la Dirección General de Transportes y Comunicaciones, son las primeras de estas características que se lanzan en Cantabria y que tienen como objetivo "garantizar" la continuidad del sector del transporte mediante el relevo generacional y la incorporación de nuevos profesionales.

DETALLES DE LA CONVOCATORIA

Según recoge esta convocatoria de ayudas, destinada a la incorporación de conductores profesionales al mercado laboral, son subvencionables el coste del curso para la obtención del certificado de aptitud profesional (CAP) y el importe de la matrícula y las clases para la obtención del permiso de circulación de las clases anteriormente citadas que se realicen entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025.

La cuantía máxima que recibirá cada beneficiario en concepto de ayuda será de 1.200 euros para los cursos CAP de 140 horas y de 2.000 euros para los cursos CAP de 280 horas.

En el caso de cursos para alumnos que ya tuvieran el certificado de aptitud profesional en una categoría que les sirva para obtenerlo en otra distinta, el importe subvencionable será de 300 euros.

Además, la cuantía máxima para los costes de matrícula y clases de conducción será de 1.200 euros y en el caso de que la factura sea por un importe inferior a la subvención máxima se abonará el fijado en la factura.

Los beneficiarios de estas ayudas son personas físicas con residencia en Cantabria que han realizado un curso para la obtención del certificado de aptitud profesional en 2025 y aquellos que se hayan matriculado en una autoescuela para la obtención del permiso de conducir de las clases C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E o D+E.