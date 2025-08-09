Más de 200 personas se concentran en Voto contra los cuatro parques eólicos proyectados en la zona - ADSMASE

VOTO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas -según la organización- se han concentrado esta mañana en Voto para manifestarse en contra del trazado y ubicación de las torres de alta tensión y la localización de los aerogeneradores de cuatro parques eólicos que están proyectados en el municipio -Corus, Piruquito, Sierra del Sel y Fuente Pico- y que afectan también a Ruesga, Solórzano, Bárcena de Cicero, Guriezo, Liendo, Limpias, Ampuero y Rasines.

La manifestación, convocada por la Asociación en defensa de San Miguel de Aras y su entorno (ADSMASE)- con la colaboración de la Asociación Cultural Secadura y el Ayuntamiento, ha tenido lugar al mediodía en la plaza de Bádames donde han tomado la palabra miembros de las dos entidades.

Los asistentes han portado varias pancartas y una carroza con féretro y molinos, representativo de la situación "a la que abocan a estos pueblos si estos proyectos se llevaran a cabo".

Se ha aprovechado la ocasión para firmar la personación en los procedimientos de los diferentes parques eólicos de la zona.

Por otro lado, miembros de la Asociación Cultural Secadura han ido a la concentración andando desde Secadura a Bádames para realizar una actividad deportiva y de 'Basuraleza'. Así, han recogido la basura de las cunetas para reivindicar que "se pueden hacer las actividades diarias sin contaminar".

Estos colectivos vecinales quieren llamar la atención sobre que los parques eólicos y las líneas de alta tensión "ponen en peligro nuestra salud", suponen "una pérdida del valor del paisaje, del patrimonio familiar, cultural y arqueológico" y ponen "en peligro" la avifauna.