Más de 200 voces interpretarán 'El Mesías' a favor de la Cocina Económica el 12 de diciembre en el Palacio

Presentación del concierto solidario navideño de 'El Mesías' a favor de la Cocina Económica. - EMMA PORTILLO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria acogerá el próximo 12 de diciembre, a las 19.00 horas, un concierto participativo en el que más de 200 voces interpretarán 'El Mesías' de Haendel, a beneficio de la Cocina Económica.

Estos 200 cantantes aficionados unirán sus voces junto a solistas profesionales como la soprano Inma Férez, la mezzosoprano Marta Infante, el tenor David Trillo y el barítono Sebastiá Peris, e instrumentistas profesionales "de primer nivel" que conforman una orquesta barroca, bajo la batuta del maestro Manuel Galán.

Las entradas para asistir al concierto podrán adquirirse desde este sábado, 14 de noviembre, a las 11.00 horas, en la página web del Palacio de Festivales, y desde el lunes 16 en las taquillas del Palacio, en sus horarios habituales.

El director musical Manuel Galán, la directora de la Cocina Económica, Ana Rivero; la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Tamara González; y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, han presentado esta iniciativa, organizada por el proyecto El Puntal, Enclave de Sol, una propuesta cultural y solidaria nacida en 2019, sin ánimo de lucro y con sede en Santander.

Su objetivo principal es fomentar la música clásica y el canto coral participativo en la región, recaudando fondos para causas benéficas locales.

Galán, ha destacado la calidad "probada" de los músicos que toman parte en este concierto, y ha agradecido la generosidad de los coralistas.

Ha subrayado que esta es la cuarta edición de una iniciativa musical que se celebra cada dos años, con un "creciente éxito" de participación tanto de cantantes como público y con un resultado musical "extraordinario", manteniendo un espíritu solidario y benéfico con el que nació esta composición firmada por Haendel.

Por su parte, Rivero ha agradecido la implicación de los músicos y organizadores de este concierto, que es una manera de "reencauzar la vida de aquellos que tienen dificultades", el objetivo de la institución.

Mientras que, para la consejera, "no hay mejor manera" de iniciar la celebración de la Navidad que interpretar esta partitura "fundamental" de la historia de la música.

González ha destacado que, al igual que el propio Handel concibió esta obra con un fin benéfico en Londres hace siglos, este concierto mantiene "intacto" ese "ADN solidario" dado que toda la recaudación obtenida se destinará íntegramente a la Cocina Económica de Santander. "Su labor es un auténtico faro de dignidad humana e inclusión integral", ha subrayado.

"Asistir el 12 de diciembre al Palacio de Festivales no es solo disfrutar de una experiencia musical de altura, es poner nuestra voz al servicio de quienes más lo necesitan", ha afirmado la titular de Cultura.

Finalmente, la alcaldesa ha explicado que Santander se incorporó a esta tradición en 2019, gracias a la iniciativa de un grupo de aficionados que ya había participado en experiencias similares y que quiso trasladarlas a la ciudad.

A partir de aquella primera convocatoria se celebraron nuevas ediciones en 2022 y 2024, y la programada para este año, cuya propuesta ha ido sumando participantes, colaboradores y público.

"Estoy convencida de que este año los santanderinos volverán a demostrar su solidaridad y que podremos seguir contribuyendo al trabajo de una institución tan querida y necesaria como la Cocina Económica", ha trasladado.

En la edición de 2024 gracias a esta iniciativa se consiguieron recaudar 26.568 euros.

LA COCINA ECONÓMICA

La Cocina Económica ofrece cobertura de necesidades básicas y salud, desde el economato social hasta los servicios de higiene, ropero y atención sociosanitaria.

Proporciona también acompañamiento a través de recursos residenciales, el centro de día Emaús y planes individualizados que devuelven la autonomía y el protagonismo a cada persona en situación de vulnerabilidad o sinhogarismo, oportunidades de futuro, mediante talleres ocupacionales, clases de español y orientación activa para el empleo que luchan contra la exclusión desde la raíz.