Más de 2.000 alumnos de 18 colegios de Santander trabajan con la campaña 'Futuro es igualdad'

SANTANDER 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.000 alumnos de 18 colegios de Santander están trabajando estas semanas con la campaña 'Futuro es igualdad', que el Ayuntamiento ha lanzado con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La concejala del área, Zulema Gancedo, ha visitado esta semana los colegios Magallanes y Jesús Cancio para compartir un rato con los estudiantes y charlar sobre los aspectos más destacados que se tratan en la campaña.

Así, la edil ha mostrado su satisfacción por el trabajo realizado por los menores y les ha felicitado por su esfuerzo y dedicación en un tema que, a su juicio, es "necesario tratar y trasladar a los más pequeños con el fin de educarles en igualdad".

La campaña, que estará en la calle hasta el 23 de marzo a través de mupis y tótems, pone el foco en cómo la desigualdad actúa desde lo cotidiano, condicionando el presente y determinando el futuro de las personas. A través de situaciones reconocibles y ámbitos clave de la vida, se evidencia todo aquello que todavía no es igual, recordando que la igualdad real no es una aspiración abstracta, sino una responsabilidad colectiva pendiente.

En este sentido, el objetivo es visibilizar que la igualdad aún no es una realidad efectiva y recuerda la necesidad de actuar desde el presente para garantizar un futuro justo e igualitario. La acción interpela tanto a la ciudadanía como a las instituciones, subrayando que la igualdad no puede seguir posponiéndose ni delegándose.

La concejala ha indicado que en la labor de coeducación, esta campaña se ha trasladado como una actividad participativa a los centros educativos pasándoles el material para realizar un taller a través del que el alumnado ha ido realizando dibujos o frases en esos carteles, comenzando siempre con "Igualdad es..." para después hacer una exposición.

Gancedo ha incidido en que la campaña sigue la línea estratégica 3 del Plan de Igualdad referida a la Educación para la Igualdad con el objetivo de superar los roles tradicionales de género y evitar actitudes y comportamientos sexistas entre la población general.