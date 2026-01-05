Más de 2.500 personas reciben a los Reyes Magos en el Aeropuerto de Saeve Ballesteros - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

SANTANDER 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.500 personas -según el Ayuntamiento de Camargo- han recibido a los Reyes Magos en el Aeropuerto Seve Ballesteros, donde han aterrizado puntualmente, y en el que el alcalde de Camargo, Diego Movellán, les ha entregado la Llave Mágica que abre la puerta de todas las casas de los ocho pueblos del municipio.

Posteriormente, cerca de 550 personas han desfilado en la Cabalgata de Reyes, una celebración multitudinaria que ha partido del Paseo de Bruno Alonso para recorrer las calles del centro urbano hasta la Plaza de la Constitución, donde Melchor, Gaspar y Baltasar han recibido, uno a uno, a los niños y niñas que se han acercado para conocerlos en persona y hacerles llegar sus deseos.

En esta edición, a las carrozas de los Reyes Magos les han acompañado, una carroza de Frozen, un DJ y los integrantes de G-Family, de la Academia de Gloria Rueda, ha informado el Consistorio.

Además, han participado los grupos de marcha nórdica; el grupo La Cuadrilla de la Tía; el pasacalles Bajo el Mar; el Club de Patinaje Camargo El Pendo; la batukada Afro Sound System; el Espectáculo de las Nieves; las Hadas del Taller de Danza de La Vidriera; el Tren de la Navidad: los muñecotes e hinchables Disney; la Academia de Baile Carlota Argos; el Autobús Inglés de la Navidad y la batukada Batú Batú.

El alcalde ha subrayado "la ilusión y la emoción con que se vive cada año esta convocatoria tan especial, que marca el inicio de la noche más mágica del año para las familias del municipio".

Además, Movellán ha llamado la atención acerca del "buen ambiente" de esta cita, que, en su opinión, "gana puntos cada año" debido a la "implicación activa" de diferentes colectivos y asociaciones.