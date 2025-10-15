Más de 400 profesionales del grupo Bárymont celebrarán una convención por su 15º aniversario esta semana en Santander

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, con representantes del grupo Bárymont - GOBIERNO DE CANTABRIA

Martínez Abad reconoce su labor por su "apuesta clara por el emprendimiento y el bienestar económico"

SANTANDER, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 profesionales del grupo Bárymont, que conmemora su 15º aniversario, celebrarán su convención este viernes y sábado, 17 y 18 de octubre, el Palacio de Festivales de Santander.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha reconocido la labor del grupo por su "apuesta clara por el emprendimiento y el bienestar económico".

Así se lo ha trasmitido en la reunión que ha mantenido con su presidente y fundador, Emilio Montaraz, y la subdirectora de esta institución Ana González.

Martínez Abad será el encargado de dar la bienvenida a esta edición especial que servirá para hacer balance del camino recorrido, compartir los resultados del último año, y definir el enfoque estratégico de la compañía para el futuro, ha informado el Gobierno.

El consejero ha mostrado su interés por el desarrollo de esta convención, "cuyos temas son esenciales para conocer nuevas estrategias que nos ayuden a adaptarnos a las necesidades formativas que requiere la economía actual", y por ello ha deseado a los directivos de este grupo "todo el éxito posible en esta convención tan especial, por lo que significa de análisis y valoración de una trayectoria tan brillante".

La convención combinará momentos de reflexión y reconocimiento con la presentación de nuevas iniciativas, servicios y herramientas que refuerzan la misión de Grupo Bárymont de mejorar la salud financiera de las personas y ayudarles a vivir con mayor tranquilidad económica.

Además, se ha convocado una nueva edición, la cuarta, de 'Bárymont Impulsa', un evento sobre emprendimiento y desarrollo profesional abierto al público interesado, previa inscripción.

En el mismo, cerca de una decena de profesionales compartirán sus claves, experiencias y estrategias sobre este tema, con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor, compartir experiencias reales, y ofrecer herramientas prácticas para desarrollar nuevos proyectos.

El acto será conducido por Luis Larrodera, y la nómina de especialistas que tomarán parte en la misma está compuesta por Ana Fernández Laviada, presidenta del Observatorio del Emprendimiento de España; Pedro García, CEO de Obsession Surf; Andrea Pérez, directora del Área de Emprendimiento de la Universidad de Cantabria; Diego Laínz, director de Fidban y profesor en la Universidad Europea del Atlántico; Adela Sánchez, consultora de proyectos europeos y profesora universitaria, y Emilio Montaraz, presidente y fundador del Grupo Bárymont.

La inscripción es gratuita y puede realizarse a través de la web oficial: https://media.barymont.com/impulsa-octubre-2025.