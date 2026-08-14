Más de 4.000 personas se suman al 45º Festival de Verano de Camargo, que este fin de semana supera su ecuador

Imagen del 45º Festival de Verano de Camargo - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.000 personas han disfrutado hasta la fecha del 45º Festival de Verano de Camargo, que este fin de semana supera el ecuador de su programación con una elevada previsión de público.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Camargo ha informado de que la programación continúa este viernes con 'La Bella y la Bestia', un musical para toda la familia que se representará a partir de las 21.30 horas en el pabellón Luis Urrutia.

Por su parte, el sábado será el turno del Coro Gospel Madrid, que, a las 21.30 horas, llevará a los jardines del Ayuntamiento un repertorio basado en la tradición de la música afroamericana.

El ciclo afrontará la próxima semana su recta final con otras dos propuestas.

El viernes 21 de agosto llegará a Camargo el Cuarteto de Cuerda CCV de Valencia, con un espectáculo que combina la música clásica con una mirada contemporánea, y la clausura tendrá lugar el sábado con 'Gool', de Yllana, una propuesta de humor gestual inspirada en el universo del fútbol y concebida para todos los públicos.

Todas las actuaciones del Festival de Verano comienzan a las 21.30 horas y son gratuitas.

Con carácter general, los espectáculos se celebran en los jardines del Ayuntamiento de Camargo y, en caso de lluvia o por necesidades relacionadas con el aforo, se trasladan al pabellón cubierto de Muriedas.