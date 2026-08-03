Más de 500 efectivos del Estado participarán en Cantabria en el dispositivo del día del eclipse

Eclipse solar.-ARCHIVO - JCCM

SANTANDER 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 efectivos de organismos del Gobierno de España participarán en Cantabria en el dispositivo de seguridad durante la jornada del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto.

Así, personal de la Policía Nacional y la Guardia Civil, del Sistema de Protección Civil, Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo, la Demarcación de Carreteras del Estado en la comunidad, la Dirección General de Tráfico (DGT), la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y de la Delegación del Gobierno colaborarán en el día de visualización de este evento astronómico.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha informado de ello tras una reunión en la que se han ultimado los detalles del despliegue que efectuará el Estado en la región, a través de los diferentes cuerpos de seguridad y organismos, para colaborar con el Ejecutivo autonómico.

En concreto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegarán más de 380 efectivos con unidades de Seguridad Ciudadana tanto en el caso de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, y este segundo cuerpo también contará con agentes del Sector de Tráfico en las principales vías de comunicación y de acceso a los puntos de observación preferentes fijados en la comunidad.

PRESENCIA EN LOS PUNTOS PREFERENTES DE OBSERVACIÓN

Estarán presentes en los cinco puntos preferentes de observación establecidos por el Gobierno de Cantabria: Peña Cabarga, Costa Quebrada, Suances, Bareyo y Valderredible.

En todos ellos y por motivos de seguridad, se restringirá el espacio aéreo al uso de drones durante la jornada.

En el caso de Costa Quebrada, los puntos más destacados de observación en el Geoparque Mundial por la UNESCO serán las playas de Canallave y Valdearenas en Liencres (Piélagos) y la zona de la playa de la Virgen del Mar y del campo de fútbol de Cueto en Santander.

En Suances, se estima que el punto de mayor concentración de personas sea la playa de Los Locos, en Bareyo en el entorno del arenal de Cuberris y en Valderredible en el páramo de la Lora donde se encuentra el Observatorio Astronómico de Cantabria.

También participará el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que desplegará todas sus embarcaciones y controlará que se cumplen las normas de seguridad marítima en cuanto a aforos, titulaciones o permisos de navegación de la embarcación y horarios, entre otros.

Asimismo, participarán en el dispositivo con personal y medios el Área de Protección Civil de la Delegación del Gobierno y la Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo y la Demarcación de Carreteras del Estado en la comunidad, dependientes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

SUSPENSIÓN DE OBRAS EN CARRETERAS Y OTRAS RESTRICCIONES

Por otra parte, en las carreteras de titularidad estatal se suspenderán temporalmente las obras en ejecución para facilitar la movilidad vial durante el miércoles 12 de agosto, en la que se prevén muchos desplazamientos ya que Cantabria será una de las zonas de España donde mejor se visualizará este eclipse total de sol, que es el primero visible en la península Ibérica en más de un siglo y que, además, coincidirá con el pico de la lluvia de estrellas de las Perseidas.

A todo ello se sumará personal de la AEMET, que en los próximos días empezará a emitir pronósticos específicos para esa jornada y de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Cantabria.

En el caso de la Jefatura Provincial de Tráfico, se encargará en coordinación con las diferentes policías locales de establecer e indicar los cortes o las restricciones de tráfico que se establecerán durante el día.

Por ejemplo, la carretera CA-916 de acceso a la zona del mirador de la Fuente del Chivo permanecerá cortada durante esa jornada y habrá restricciones en otros puntos como en el acceso a Peña Cabarga, para lo que se colocará un panel móvil de DGT en la confluencia entre las autovías S-10 y S-30.

Además de estas medidas, en los próximos días la DGT emitirá una resolución específica de cara el eclipse total de sol y en la que recogerá recomendaciones y detallará las diferentes restricciones en el conjunto nacional, ha indicado la Delegación en nota de prensa.