Más de 6.000 personas de 46 municipios asisten a la Feria de Mayores de Cantabria

Gómez del Río en la Feria de Mayores - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 6.000 personas procedentes de 46 municipios de la comunidad autónoma han asistido a la II Feria de Mayores de Cantabria que se celebra desde el pasado jueves hasta este sábado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha celebrado esta alta asistencia registrada en las tres jornadas del evento, y ha destacado la contribución del mismo a la creación de contactos sociales entre las personas mayores, especialmente entre las que residen en municipios en riesgo de despoblamiento "donde los vínculos son más efímeros y más difícil de mantener".

En este sentido, ha señalado la necesidad de seguir visibilizando y sensibilizando a la sociedad sobre un problema como la soledad no deseada "que puede afectar a cualquier persona". "Nadie debe sentirse solo y nadie debe quedarse atrás", ha subrayado.

La consejera también ha valorado esta feria como "un homenaje a una generación que ha hecho posible la Cantabria que hoy disfrutamos todos", y ha agradecido la aportación y esfuerzo de las personas mayores.

Esta tercera jornada ha contado con la participación de vecinos de Cartes, Miengo, Noja, Santoña, Alfoz de Lloredo, Solórzano, Anievas, Villafufre, Saro, Argoños, Valdáliga, Villaescusa, Ribamontán al Mar, Las Rozas de Valdearroyo y San Vicente de la Barquera, entre otros.

Los asistentes han podido disfrutar de áreas gratuitas de estética personal, peluquería, manicura y maquillaje, además de un variado programa de entretenimiento con actuaciones musicales, zona de baile y desfile de moda de trajes renacentistas.

También ha tenido lugar una charla sobre información y consejos de seguridad para los mayores y una exhibición de guías caninas a cargo de la Policía Nacional, así como una conferencia del psicólogo Ramón Soto con el tema 'Cada día es una nueva oportunidad para empezar'.

Talleres de musicoterapia, fisioterapia, risoterapia, floristería y la cocina de la abuela, han sido otras actividades de esta tercera jornada.

La feria, integrada por estands de 30 entidades relacionadas con servicios y productos destinados a personas mayores, también ofrece la posibilidad de renovar el DNI o el pasaporte, ha recordado el Gobierno en nota de prensa.