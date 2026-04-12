Más de 6.000 personas se citan en la marcha solidaria contra el cáncer 'Luchamos por la Vida' en Los Corrales

XVI Edición de la Marcha Solidaria Luchamos por la Vida celebrada en Los Corrales - GOBEIRNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unas 6.500 personas se han dado cita esta mañana en la 16ª edición de la marcha solidaria 'Luchamos por la Vida' celebrada en Los Corrales de Buelna, en una nueva muestra del respaldo social de Cantabria a la lucha contra el cáncer y el apoyo a la investigación oncológica, ya que la recaudación irá destinada a financiar proyectos del Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL).

La organización había puesto en circulación 6.000 dorsales que se agotaron y antes del evento cientos de personas se han sumado a la iniciativa a través del dorsal solidario.

Entre los asistentes ha estado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; el delegado del Gobierno, Pedro Casares; varios consejeros como el de Salud, César Pascual, o de Educación, Sergio Silva; el actor Pablo Chiapella o el exfutbolista Juanfran Torres.

Buruaga ha destacado el carácter "solidario, comprometido y esperanzador" de la marcha, y ha subrayado que esta cita se ha convertido ya en "una referencia absoluta en Cantabria", capaz de movilizar a miles de personas en torno a una causa común.

Así, ha puesto en valor la dimensión humana de la jornada, al asegurar que "emociona poder formar parte de todo esto y comprobar el enorme poder que tiene la solidaridad".

La presidenta ha incidido en el mensaje central de la iniciativa, definiéndola como "un movimiento por la vida, un movimiento por la salud y por la lucha contra el cáncer", y ha trasladado un mensaje de esperanza: "la sociedad está unida en un objetivo común que acabará dando resultados, la lucha contra el cáncer la vamos a ganar", ha dicho.

En su valoración, ha asegurado que 'Luchamos por la Vida' representa "lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de la sociedad de Cantabria y de nuestros valores". "Somos una comunidad pequeña, pero con un corazón enorme; somos gigantes en solidaridad", ha subrayado.

Asimismo, la presidenta de Cantabria ha recordado los 16 años de trayectoria de esta marcha solidaria, que ha contribuido a visibilizar la enfermedad, fomentar la prevención y promover hábitos de vida saludables, especialmente entre los jóvenes.

También ha hecho hincapié en la importancia de la detección precoz, animando a la participación en programas de cribado "que salvan vidas".

En este sentido, Buruaga ha destacado el impacto directo de la iniciativa en el impulso a la investigación y ha señalado que desde su creación ha aportado más de 350.000 euros al IDIVAL, convirtiéndose en su principal donante privado. "Luchamos por la vida y otras asociaciones "son aliados absolutamente fundamentales", ha afirmado.

156 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

En relación con el sistema sanitario, Buruaga ha puesto en valor el papel del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla como referente "regional, nacional y europeo" en asistencia, formación e investigación contra el cáncer.

Ha puesto en valor especialmente el trabajo del IDIVAL, con 156 proyectos "de vanguardia" en marcha en el ámbito del cáncer, centrados en investigación clínica y en el acceso a terapias innovadoras.

Por todo ello, la presidenta ha trasladado un mensaje de "orgullo y confianza" en el sistema público de salud y en los profesionales e investigadores de Cantabria, para lo que ha subrayado que el avance científico, junto con la solidaridad de la sociedad, "permite mirar al futuro con optimismo".

A ello se ha sumado Pascual, quien también ha apuntado que la recaudación que concede cada año el movimiento "es la aportación privada más importante" que ha tenido el IDIVAL, y "marca la hoja de ruta" en el ámbito de la investigación biomédica.

Al respecto, ha hecho hincapié en que el Gobierno cántabro ha llevado a cabo una "apuesta muy importante" por este tipo de investigación con el Parque de Innovación, al mismo tiempo que ha afirmado que es "fundamental" que la sociedad cántabra sepa que la inversión en investigación "va para ellos".

Y Sergio Silva ha valorado que la participación de niños y jóvenes resulta "una satisfacción para todos" porque su educación es la que marcará "la sociedad del futuro".

Por su parte, el alcalde de Los Corrales de Buelna, Julio Arranz, ha afirmado que año tras año este movimiento "no deja de sorprendernos", y ha asegurado que la solidaridad está "en el ADN de los corraliegos y de los cántabros".

Tras agradecer el trabajo de la organización y los voluntarios, ha tenido un recuerdo especial para la fundadora del movimiento y promotora del evento, Almudena Ruiz.

SOLIDARIDAD

El movimiento 'Luchamos por la vida' lo creó Almudena Ruiz, paciente de cáncer, con el objetivo de promover hábitos de vida saludables y aprender a afrontar la enfermedad.

Tras su fallecimiento, un grupo de voluntarios encabezados por su hermana, Noelia Ruiz, crearon la asociación que ha permitido destinar 350.000 euros a diversos proyectos de investigación contra el cáncer desde el año 2013.

El destinatario de lo recaudado será de nuevo el IDIVAL para financiar directamente proyectos de investigación oncológica, como la que valora los marcadores moleculares en la evolución de cáncer de mama agresivo: metástasis y daño en el DNA, y que encabezan Virginia Álvarez y Alfonso Bolado.

También, se colaborará con el investigador, Jaime Jimeno, en un proyecto para avanzar en la optimización de la investigación clínica en cáncer de mama mediante extracción automatizada de datos con inteligencia artificial.

Este año además se entregarán 21 bancos a las salas de espera de los servicios de Oncología y Hematología del Hospital Valdecilla.

Junto a Galo Peralta, director del IDIVAL, han asistido profesionales del Hospital Valdecilla y de la Universidad de Cantabria relacionados con la investigación contra el cáncer.