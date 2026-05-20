Más de 650 obras se presentan al festival 'Torre en Corto', que se celebra del 27 al 30 de mayo

La concejala de Cultura, Esther Vélez, presenta la XXVII edición del Festival Internacional de Cortometrajes 'Torre en Corto' - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 650 obras se han presentado a la XXVII edición del Festival Internacional de Cortometrajes 'Torre en Corto', que celebrará del miércoles 27 al sábado 30 de mayo en el Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega y repartirá 17.500 euros en premios distribuidos en nueve categorías.

La programación incluirá dos sesiones diarias de proyecciones, a las 18.00 y 20.00 horas, los miércoles, jueves y viernes. Todas ellas tendrán entrada libre hasta completar aforo, según ha avanzado la concejala de Cultura, Esther Vélez, que ha presentado este miércoles en rueda de prensa la nueva edición del festival destacando que "continúa consolidándose como uno de los grandes referentes del cortometraje en España", y mantiene además su condición de certamen calificador para los Premios Goya.

Una característica que "define la importancia" de este evento en términos de calidad cinematográfica. Además, es uno de los festivales del país con mayor cuantía económica en premios.

La concejala ha señalado que el festival mantiene su objetivo de "exhibir, difundir y potenciar" la cultura a través del cortometraje, prestando especial atención tanto a la creación nacional como a la producción regional.

LA NOCHE DEL CORTOMETRAJE CÁNTABRO

Precisamente, la producción cántabra volverá a tener un espacio destacado con 'La Noche del Cortometraje Cántabro', que se celebrará el viernes 29 en dos pases, a las 18.00 y 20.00 horas. Esta sección reunirá algunos de los trabajos audiovisuales más destacados de la región y concluirá con un coloquio en el que participarán representantes de la unión de Productoras Asociadas de Cantabria de Cine y Audiovisuales (PACCA), de la Asociación Audiovisual de Cantabria (ACUCA) y miembros de los cortometrajes proyectados.

El objetivo de esta iniciativa es convertir nuevamente esta cita en un "punto de referencia" y encuentro para el audiovisual regional, y favorecer que creadores cántabros puedan compartir experiencias, reconocerse mutuamente y poner en valor la producción audiovisual de la comunidad.

Por otro lado, el festival contará con una sección internacional que recogerá algunos de los mejores cortometrajes hispanoamericanos del último año, en colaboración con los Premios Fugaz al Cortometraje Español.

Se proyectarán trabajos procedentes de Panamá, Argentina, Guatemala y Perú, que ofrecerán "narraciones diversas" y nuevas miradas audiovisuales llegadas desde el otro lado del Atlántico.

Ya el sábado 30 tendrá lugar una de las jornadas más destacadas del festival. A las 12.00 horas se celebrará el pase infantil de cortometrajes, dirigido a los más pequeños y con entrada libre, con la proyección de cinco cortos de Bélgica, Luxemburgo, Francia, Brasil y España.

GALA DE CLAUSURA Y PREMIOS

Ese mismo día, a las 20.00 horas, se desarrollará la gala de clausura y entrega de premios. Aunque la entrada es gratuita, será necesario retirar invitación a través de la página web del Teatro Municipal Concha Espina, disponible desde el lunes 25 de mayo.

Durante la gala podrán visionarse algunos de los trabajos ganadores de esta edición. El jurado del festival estará integrado por representantes del Ayuntamiento de Torrelavega, miembros de CortoEspaña, directores y actores de Cantabria, profesores vinculados a disciplinas culturales, escritores y periodistas.

Entre los premios más importantes figura la Estela Dorada al Mejor Cortometraje, dotada con 5.000 euros, así como el premio a la mejor obra de la sección cántabra 'Dobra', con 2.000 euros. También se reconocerán los mejores trabajos documentales y de animación, las mejores interpretaciones femenina y masculina y el Premio Américo Gutiérrez al mejor director, creado en homenaje al impulsor del festival.

Asimismo, el público volverá a tener un papel protagonista otorgando con sus votos el Premio del Público al Mejor Cortometraje, mientras que un jurado integrado por aficionados al cine menores de 35 años concederá el Premio Jurado Joven. Ambos galardones estarán dotados con Estela Dorada y 1.500 euros.

Toda la información sobre la programación y actividades del festival puede consultarse en la página web www.torreencorto.com.