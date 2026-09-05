Más de 750 personas optan a las pruebas de selección de las 6 plazas de Técnico Superior de Educación Infantil

El consejero de Educación, Sergio Silva, asiste a las pruebas de selección de las 6 plazas de Técnico Superior de Educación Infantil. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Regional de Educación del Gobierno de Cantabria ha celebrado este sábado la prueba eliminatoria para seis plazas de Técnico Superior de Educación Infantil (TSEI), correspondiente a la oferta de empleo público de 2026 y a la que han concurrido 758 aspirantes.

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha asistido al inicio del examen, que han tenido lugar en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cantabria, y ha asegurado que su departamento ve necesario "estabilizar esa plantilla de técnicos de Educación Infantil".

Así, ha señalado que en el curso 2026-2027 habrá 112 técnicos superiores de Educación Infantil trabajando en 77 colegios, en aulas de uno y dos años.

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha explicado que el proceso se inició con la publicación de las bases en febrero de 2026 y se prevé que pueda finalizar a lo largo del curso 2026-2027.

Los candidatos que superen la prueba pasarán a forma parte de la bolsa de empleo de la Sociedad Regional de Educación.

Los ejercicios selectivos consisten en un examen tipo test de 60 preguntas para completar en 75 minutos y, después, los aspirantes que superen la plaza pasan a la fase de valoración de méritos en un concurso que computa el 40 por ciento de la puntuación total, mientras que el examen supondrá el 60% restante.

Silva ha subrayado que esta oferta de empleo público se suma a la realizada este año para cuerpos docentes, "en concreto 150 plazas de maestro y 86 plazas de cuerpos de profesores de secundaria y otras especialidades".

Además, ha destacado la importancia de la Educación Infantil y, especialmente, del primer ciclo, ya que la atención temprana, aunque no es obligatoria, lo utiliza "un porcentaje muy alto de las familias".

En este sentido, el titular de Educación ha asegurado que Cantabria tiene un "porcentaje alto de implantación", especialmente en el tramo de dos años y que prácticamente ha doblado la implantación de las aulas de un año desde el arranque de esta legislatura.

Finalmente, ha señalado la importancia de esta etapa para los docentes, ya que sirve para "detectar" problemas de aprendizaje, y porque también tiene un alto componente de equidad, al ayudar a aquellas familias que más lo necesitan con "la conciliación laboral y familiar".