Más de un centenar de personas se dan cita en el Palacio de Festivales para ver 'La patria de los heladeros'

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, asiste al estreno del documental ‘La patria de los heladeros’. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas, algunos provenientes de Francia, se han dado cita este martes en el Palacio de Festivales para ver el documental 'La patria de los heladeros'.

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, que ha asistido a la presentación de este largometraje, ha destacado la importancia de apoyar la producción de documentales que ayudan a recuperar y preservar la memoria colectiva de Cantabria.

Por ello, ha mostrado su satisfacción por la proyección de esta película firmada por Maite Vitoria Daneris, que narra "con precisión, empatía y rigor la historia desconocida de aquellos que tuvieron que emigrar de tierras pasiegas a Francia para convertirse en los grandes productores de helados que ahora reconocemos todos".

En un comunicado, ha recordado que esta producción se ha acogido a las ayudas que el Gobierno ha destinado para el apoyo del sector audiovisual de Cantabria.

"Es un motivo de orgullo que la película de María haya sido presentada en festivales tan prestigiosos como el de San Sebastián y el de Santander, unas excelentes plataformas para dar a conocer nuestra historia y en este caso, el espíritu emprendedor y sacrificio de los pasiegos", ha dicho.

El consejero ha dado la bienvenida antes de la proyección en la sala Argenta, al más de un centenar de descendientes de aquellos heladeros pasiegos, muchos de ellos procedentes de Francia, que han acudido a Santander para compartir esta presentación.

Los viajeros proceden de distintos puntos del norte, nordeste y centro-norte de Francia, y conservan sus raíces en Vega de Pas, San Pedro del Romeral, Entrambasmestas y el valle de Toranzo.

Fueron de esos lugares desde donde partieron muchas familias al país vecino para mejorar sus vidas. Entre las familias vinculadas a este regreso figuran apellidos como Ortiz, Grégoire, Gómez, González, Cano, Diego, Pelayo, Trueba, Riancho, Ruiz, Martínez, Escudero y Mantecón, entre otros.

Sus historias conectan pueblos cántabros con localidades francesas donde la elaboración y venta de helados se convirtió "en una forma de vida".

Según cuenta la directora del documental, el encuentro "casual" con uno de estos descendientes en un viaje, abrió la puerta a una memoria europea casi desconocida: "la epopeya de los pasiegos, que llegaron a convertirse en una de las comunidades más influyentes del mundo del helado en Francia".

"Desde los Valles Pasiegos de Cantabria, donde la vida transcurría entre vacas y leche, miles de hombres y mujeres emprendieron un viaje en busca de un futuro incierto, dejando su destino, en manos del azar", ha subrayado.

Así, ha destacado que algunos "levantaron grandes imperios" y llegaron a patrocinar el Tour de Francia; otros dejaron un legado tan valioso que permitió a sus hijos vivir una vida mejor.

Producida por Helecho Films y dirigida por Maite Vitoria Daneris, 'La Patria de los Heladeros' reconstruye en 92 minutos este fenómeno migratorio mediante testimonios, fotografías, documentos y materiales de archivo, algunos inéditos.

La película recoge, entre otras, la historia de la familia Ortiz, creadora de Miko.