Más de mil personas y doce carrozas participarán en la Cabalgata de Reyes de Santander

SANTANDER 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.000 personas y 12 carrozas acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en la Cabalgata de Santander, que tendrá lugar el día 5 de enero a partir de las 18.30 horas, con llegada a la plaza del Ayuntamiento a sobre las 20.00 horas.

Además, habrá varios pasacalles y diferentes espectáculos a cargo de escuelas de danza y asociaciones culturales, que partirán de Gamazo y recorrerán Castelar, el Paseo Pereda y Calvo Sotelo.

Una vez en la plaza consistorial, los tres Magos de Oriente saludarán a los niños de la ciudad desde el balcón del Ayuntamiento, con la presencia de la alcaldesa, Gema Igual, y el Obispo de Santander, Arturo Ros.

La Cabalgata será retransmitida en directo por Popular Televisión, que colocará una pantalla en la plaza del Ayuntamiento. También, podrá seguirse con contenidos especiales en las redes sociales de @santanderfestejos (Instagram, Facebook, Youtube y TikTok), ha informado el Ayuntamiento.

PARTICIPANTES

La comitiva estará formada por doce carrozas, entre las cuales se encuentran las tres de sus Majestades, una que representará un Belén viviente de la Archicofradía de la Pasión, varias con personajes de fantasía e infantiles, una de la peña La Pera y otra de la empresa Tecniobras.

Asimismo, más de mil personas formarán parte activa del recorrido, en el que habrá personajes animados, música, percusión y pasacalles coloridos para sorprender al público.

El baile correrá a cargo de siete escuelas de la ciudad -Latin Dance, Mancina, Belín Cabrillo, Olga Fuentes, Básico Danza, The Lab Dance Studio y Bendita Locura-, que han preparado coreografías y diseñado vestuarios para este evento.

Además, participarán miembros de la Asociación para la Organización de la Cabalgata, los Bomberos de Santander y los Bomberos Voluntarios, Policía Local y Policía Nacional, Protección Civil, Cruz Roja, talleres municipales, servicios de limpieza, así como los equipos de Dinamización Social, Centros Cívicos y otros voluntarios.

El concejal de Dinamización Social, Fran Arias, ha agradecido la implicación de los participantes y de colaboradores como Repsol y Unicaja, "que van a hacer posible esta tarde mágica".