Más de un millar de jóvenes participan en julio en las actividades veraniegas del Ayuntamiento de Camargo

Más de un millar de jóvenes han participado en julio en las actividades veraniegas del Ayuntamiento de Camargo - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de jóvenes participan en este mes de julio en las actividades para el verano organizadas por el Ayuntamiento de Camargo.

El alcalde, Diego Movellán, ha hecho hoy un balance "muy positivo" del desarrollo de la programación estival, una oferta que alcanza este verano cerca de 2.500 plazas y más de 3.000 horas dirigidas a la infancia, la juventud y las familias del municipio.

"Estamos muy satisfechos con la respuesta que están teniendo las actividades, tanto por la elevada participación como por la implicación de las entidades, clubes deportivos y profesionales que hacen posible una programación de esta dimensión", ha indicado Movellán, para quien el objetivo es ofrecer a los camargueses un ocio educativo y deportivo de calidad durante las vacaciones escolares.

Asimismo, el alcalde ha avanzado que el mes de julio "ha confirmado el acierto de esta apuesta", y ha avanzado que agosto "mantendrá el mismo nivel de actividad", con nuevas quincenas de los campamentos urbanos y campus deportivos.

Esta programación, diseñada por las áreas municipales de Infancia, Juventud, Deportes y Formación, da así respuesta tanto a la conciliación familiar como al ocio educativo y la práctica deportiva durante el periodo vacacional.

En julio, los campamentos urbanos organizados por la Casa Joven han vuelto a registrar una elevada participación a través de iniciativas como 'Abierto por Vacaciones', 'Vacaciones en La Nave' y el 'Aula de 2 Años', desarrolladas en diferentes espacios del municipio y dirigidas a menores de distintas edades con el objetivo de combinar conciliación, aprendizaje y ocio educativo.

A esta programación se suman los campamentos de verano promovidos por la Asociación Juvenil Cultural Arzolla, el Grupo Scout Cachón de Maliaño y el Grupo Scout Escobedo, que han contado con el respaldo económico del Ayuntamiento mediante una aportación de 7.500 euros. En total, 212 niños, niñas y jóvenes han participado este verano en estas convivencias celebradas en diferentes localidades de la provincia de Burgos, acompañados por 68 monitores.

Asimismo, los clubes deportivos de Camargo han desplegado durante las últimas semanas una amplia programación de campus y actividades en disciplinas como fútbol, atletismo, patinaje, remo y baloncesto.

La programación continuará desarrollándose durante el mes de agosto con las quincenas de 'Abierto por Vacaciones', 'Vacaciones en La Nave' y 'Aula de 2 Años', así como con nuevos turnos del campus tecnológico 'Generación IA'. A ello se sumarán el cursillo de verano del Club de Remo Valle de Camargo y el Alto Pas Basket Camp.