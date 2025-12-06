Más de la mitad de los municipios de Cantabria ganan población en 2025 pero 47 la pierden

Archivo - Varias personas pasean por Santander - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de los 102 municipios de Cantabria ganaron población a 1 de enero de 2025, fecha en la que la comunidad autónoma tenía 593.623 habitantes, un 0,47% más que un año antes, y que suponen el 1,2% de la población española.

En concreto, un total de 53 municipios sumaron vecinos a 1 de enero de 2025, 47 perdieron población y dos no registraron variación.

De los 53 que aumentaron su población, 34 lo hicieron en valores superiores al crecimiento regional. En términos relativos, los mayores crecimientos los anotaron Hazas de Cesto (4,8%), Bárcena de Cicero (4%) y Polaciones (4%). En el lado contrario, los que más perdieron fueron Saro (-5,3), Peñarrubia ( -4,8) y Lamasón (-4,4%).

En términos absolutos, los municipios con mayor número de nuevos vecinos fueron Santander, Torrelavega, Santa María de Cayón y Bárcena de Cicero, y los que más población perdieron fueron Comillas, Suances, Santoña.

En relación a la distribución territorial de la población en Cantabria, el 29,5% se localiza en el municipio de Santander, con 175.082 habitantes.

Por su parte, más de la mitad de la población de la región (53,5%) reside en municipios con un tamaño superior a los 20.000 habitantes. Además, de Santander, los otros municipios son Torrelavega (51.688 habitantes), Castro Urdiales (33.392), Camargo (30.557) y Piélagos (26.859).

Casi la mitad de los municipios cántabros (44) tienen un tamaño poblacional comprendido entre los 1.000 y los 5.000 habitantes, y un 35,2% (36 municipios) menos de 1.001 habitantes, según datos del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) consultados por Europa Press.