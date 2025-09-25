Más de la mitad de los policías de Camargo no han estado operativos este mes por bajas, vacaciones o permisos

Bárcena dice que la incorporación de 17 nuevos agentes al Cuerpo en enero o febrero permitirá un "refuerzo decisivo" en la organización

CAMARGO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de la plantilla de la Policía Local de Camargo, compuesta por 20 agentes y el subinspector, no han estado operativos a lo largo de este mes de septiembre por bajas, vacaciones, asuntos particulares, días de convenio y paternidad.

Así lo ha informado el concejal de Seguridad Ciudadana, Amancio Bárcena, este jueves en un comunicado, después de que el sindicato CSIF alertara de que la "falta de efectivos y las deficientes condiciones laborales" del Cuerpo, "lejos de mejorar, se ha agravado notablemente en las últimas semanas", por la "fallida, negligente e irresponsable" gestión del Ayuntamiento en la organización del servicio de seguridad ciudadana.

Según el edil, el Consistorio está llevando a cabo un proceso "histórico" de ampliación de la plantilla, con la incorporación de 17 nuevos agentes que se sumarán en enero o febrero al Cuerpo, lo que posibilitará un "refuerzo decisivo" en la organización de los efectivos y permitirá "dar una respuesta eficiente a situaciones coyunturales como la vivida" este mes de septiembre.

Además, ha indicado que, tras la solicitud "reiterada" del Ayuntamiento, la Comandancia de la Guardia Civil en el municipio está incorporando en la actualidad a 14 nuevos efectivos fijos, después de contar en verano con nueve agentes en prácticas. Esto un "refuerzo muy significativo" y permitirá que el Cuerpo "asuma con mayor capacidad aquellas competencias que le corresponden y que, en muchas ocasiones, han tenido que ser realizadas por la Policía Local".

"Nuestro compromiso con la seguridad ciudadana es absoluto. Camargo nunca ha vivido un proceso de ampliación de la plantilla local como el que se está llevando a cabo en estos momentos", ha destacado Bárcena.

Finalmente, ha agradecido a los policías su "esfuerzo diario". "En los próximos meses el municipio dispondrá de más y mejores recursos para seguir garantizando la tranquilidad de todos sus vecinos", ha reiterado.