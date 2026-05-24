El MAS prestará dos obras de Rogelio de Egusquiza al Museo Thyssen-Bornemisza

Obra 'Tristán e Iseo (La vida)' de Rogelio de Egusquiza - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santander ha autorizado el préstamo temporal de dos obras del artista Rogelio de Egusquiza, pertenecientes a los fondos del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS), para formar parte de una gran exposición organizada por el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid.

Las obras son 'Tristán e Iseo (La vida)', un óleo sobre lienzo realizado en 1912, y el grabado 'Richard Wagner' (1882), ambas piezas destacadas de la colección del museo santanderino.

La exposición, comisariada por Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen- Bornemisza, permanecerá abierta al público entre el 13 de febrero y el 23 de mayo de 2027 y analizará la huella que los dramas musicales de Richard Wagner han dejado en la pintura a lo largo de los dos últimos siglos.

El proyecto reunirá más de un centenar de pinturas, dibujos, grabados y maquetas inspirados en el compositor alemán y contará además con un catálogo en el que colaborarán destacados especialistas en la figura de Wagner.

Las dos obras de Egusquiza cedidas por el MAS tendrán un papel relevante dentro de la segunda sección de la muestra, titulada 'Bayreuth y el género wagneriano'.

La autorización municipal cuenta con el aval de la restauradora del MAS, Belén Lahoz Soler, quien certifica que, desde el punto de vista de la conservación, ambas obras pueden viajar en condiciones adecuadas, dado que la institución solicitante cumple con todos los estándares y requisitos establecidos por el museo santanderino para el traslado y préstamo de piezas artísticas, ha explicado el Consistorio en nota de prensa.

Por su parte, la concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha destacado la relevancia de esta colaboración institucional, "un importante reconocimiento internacional para el MAS, que contribuye a reforzar la proyección exterior de las colecciones municipales y el patrimonio artístico de Santander".

La edil ha subrayado que la participación de obras de los fondos municipales en una exposición organizada por el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza incrementa la visibilidad internacional del MAS, refuerza el valor cultural de sus colecciones y sitúa a Santander en el circuito de grandes proyectos expositivos nacionales e internacionales.