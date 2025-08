Media apuesta por construir "mucha vivienda" en Cantabria: "Si no, las pocas que hay valen verdaderos disparates"

PIÉLAGOS 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media (PP), ha defendido que "necesitamos construir mucha vivienda, muchísima", para que el mercado "se active" al crear "puestos de trabajo, economía y, sobre todo, futuro", porque si se ponen más en el mercado "los precios irán bajando con el tiempo".

"Si no hacemos ninguna vivienda, las pocas que hay valen verdaderos disparates, que es lo que ha ocurrido estos años", ha dicho a preguntas de los medios por los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que revelan que Cantabria lideró la compraventa de viviendas en junio, con un incremento del 41,7% --frente al 17,9% de media nacional--.

Al respecto, el consejero ha celebrado que el mercado de la construcción de vivienda "está arrancando en Cantabria", pese a haber estado "parado durante muchos años porque otros miraron hacia otro lado y no le dieron la importancia que verdaderamente tiene".

A su juicio, los datos del INE hablan "bastante bien" de las políticas de vivienda que está aplicando el Gobierno de Cantabria, por lo que "vamos a seguir trabajando en esa línea".

También ha destacado la necesidad de "cambiar muchas cosas" de la legislación para que los propietarios se decidan a poner sus viviendas en alquiler, ya que en la región hay "más de 50.000 viviendas vacías", y a su juicio no hacen "por miedo" a la 'okupación'.

"La gente no es idiota, pero la gente no las saca en alquiler ¿Por qué si pueden tener un ingreso, no lo tienen? Porque la gente tiene miedo", ha sentenciado el titular de Fomento, que ha hecho estas declaraciones en la inauguración de la nueva rotonda de Puente Arce (Piélagos).

De hecho, ha relatado que él mismo ha presenciado recientemente cómo se 'okupaba' una vivienda al lado de su casa. "Hemos llamado a la Policía Nacional y los okupas siguen en la vivienda y no hay manera de echarlos".

Por ello ha llamado a cambiar las leyes en materia de vivienda a nivel nacional, "que dijeron que venían para ayudar al que no tiene vivienda y lo que han hecho es ir en dirección contraria completamente. Están perjudicando a nuestros jóvenes", ha valorado.

En su opinión, si el Gobierno regional sigue la misma dinámica que el Gobierno de Pedro Sánchez y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, "lo que vamos a hacer es arruinar el futuro de nuestros jóvenes". "Para ello con el Partido Popular que no cuenten", ha concluido el consejero.