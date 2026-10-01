Media cree que los decretos de vivienda que quiere sacar el Gobierno central perjudica "a los que menos tienen"

El consejero Roberto Media, durante la inauguración de tres viviendas públicas de alquiler asequible en Laredo - JOSE ROMAN CAVIA SOTO-GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Vivienda del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, ha asegurado que los dos decretos de vivienda que aprobó el martes el Consejo de Ministros y votará mañana, viernes, el Congreso, van a ser "un verdadero problema para la gente que menos tiene".

"A quien verdaderamente va a castigar, va a ser a aquellos que más necesitan estas viviendas", ha subrayado en un audio remitido por la Consejería.

Media ha destacado que "solo con el anuncio de lo que se iba a hacer", en un portal de los más importantes de España que se dedica a alquilar viviendas, "se han sacado casi 4.000".

"Lo que se va a hacer (si salen adelante los decretos) es llevarse por delante todo el mercado del alquiler y lo estamos viendo. Y eso a quien perjudica es a quien menos tiene (...). El que va a tener problemas es el que no llega a fin de mes, a esa gente le estamos haciendo un flaco favor con medidas que lo que hacen es sacar del mercado las pocas viviendas que hay", ha insistido.

En este sentido, ha apuntado que en este ámbito "no hay soluciones mágicas", y que las administraciones deben colaborar para construir "mucha vivienda desde el ámbito público y privado".

CANTABRIA ALQUILA.

Por otro lado, el titular de Vivienda ha afirmado que en Cantabria hay más de 50.000 personas que tienen viviendas cerradas "y no porque sean idiotas y no quieran sacarle un rendimiento, sino porque tienen miedo a que les okupen o inquiokupen".

En esa línea, ha destacado que ya está en información pública el decreto Cantabria Alquila que, según ha explicado, "va a dar una vuelta a todo este mercado del alquiler con ayudas en positivo" para los propietarios con seguridad jurídica, "que es lo que está buscando toda esta gente".

"Va a ser un programa que anunciaremos en las próximas semanas y que creo que va a ser un antes y un después en Cantabria. Con las viviendas que necesitamos, con que una parte mínima de esas 50.000 que están cerradas salieran en alquiler, resolveríamos el problema", ha concluido Media.