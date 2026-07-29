Media pide al Gobierno que arregle los problemas de telecomunicaciones en Polaciones, Tudanca y Los Tojos

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SANTANDER, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media (PP), ha pedido al Ejecutivo central (PSOE-Sumar) que solucione los problemas de telecomunicaciones que padecen los municipios de Polaciones, Tudanca y Los Tojos ya que es una cuestión de "competencia estatal".

"Es un tema del Ministerio y lo tiene que resolver", ha reclamado este miércoles Media a preguntas de los medios de comunicación en Tudanca, donde ha estado con el alcalde de ese municipio, el también popular Mario González.

Media ha incidido en que la situación es "insostenible" ya que, según ha explicado, en días de máxima afluencia de turistas no funcionan los servicios de telecomunicaciones. "Ni los teléfonos, ni la forma de pagar en los establecimientos de hostelería...", ha enumerado.

"Lo que no podemos es pensar que la gente va a vivir aquí sin tener los mismos servicios que se prestan en otros pueblos de Cantabria. En estas localidades hay unos problemas muy serios", ha dicho.

El titular de Fomento ha informado de que los alcaldes de esos municipios se han reunido recientemente con el delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), para abordar estos problemas.

"El delegado tiene que ejercer sus competencias. Esto es un tema del Ministerio y lo tienen que resolver. Todos lo han visto: según nos vamos adentrando en Rionansa se empieza a perder la cobertura en muchísimos sitios y, por supuesto, ni hay datos ni hay absolutamente nada. Entonces, es imprescindible que se tomen medidas", ha dicho el consejero.

Por su parte, el alcalde de Tudanca ha reconocido que estos problemas "afecta a todos los servicios", y que al ser una zona con población bastante envejecida ni siquiera se puede llamar al 112 o contactar con sus familiares.

"Estamos hablando de que cuando falla el servicio de cobertura, falla durante 3 o 4 días hasta que mandan a los técnicos a resolverlo. Es una situación que se alarga bastante", ha apostillado.

Sin embargo, ha asegurado que la reunión con Casares de hace dos semanas fue "bastante provechosa", ya que éste se puso en contacto con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y están hablando con las diferentes compañías para saber qué es lo que falla exactamente.